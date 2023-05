Francuzi nisu puritanci i opraštaju sve izvanbračne indiskrecije i odmah su oprostili i Deppu

Prije godinu dana američki sud utvrdio je da je Johnnyja Deppa (59) njegova bivša supruga Amber Heard (37) oklevetala s bjelodanom zlom namjerom u kolumni o bračnom seksualnom zlostavljanju koju je napisala za The Washington Post 2018. Određena mu je odšteta od desetak milijuna eura.

"Razočaranje koje danas osjećam riječi ne mogu opisati. Slomljena sam jer planina dokaza nije bila dovoljna da pobijedi nerazmjernu moć i utjecaj mojeg bivšeg muža", rekla je Heard nakon presude. Ponovila je upravo ono što je i napisala u kolumni: "Progovorivši o seksualnom nasilju, suočila sam se s gnjevom čitavog društva... jer institucije uvijek štite muškarce optužene za zlostavljanje". Nekad sigurno, no nakon #metoo pokreta, to se promijenilo. Kazne koje su određene nekad moćnom filmskom producentu Harveyju Weinsteinu, koji je koristio svoju poziciju da bi iznuđivao seksualne usluge od glumica i suradnica - 23 godine zatvora na njujorškom sudu i 16 godina na sudu u Los Angelesu - veće su od onih za mnoga ubojstva.

S druge strane, Depp je sa svojim odvjetnicima na sudu dokazao da i žene mogu zlostavljati, pogotovo uz veliku količinu droge, alkohola i narcistične opsjednutosti sobom, što mediji rado koriste uvijek željeni novih tračeva. Depp je kratko prokomentirao svoju pobjedu: "Nakon šest godina, porota mi je vratila natrag moj život. Duboko sam dirnut."

Naime, i Heard i Depp u tim svojim javnim svađama uništili su si karijere. Bili su izbačeni iz već dogovorenih filmskih projekata. Na koncu Heard nije mogla Deppu platiti odštetu i nagodili su se na milijun dolara. Može li sudska presuda nekome vratiti karijeru?

Godinu dana kasnije Deppu je vraćen njegov život, možda i karijera - ali u Francuskoj. Film "Jeanne du Barry" u kojem Depp glumi glavnu mušku ulogu otvorio je filmski festival u Cannesu. Neposredno nakon završetka sudskog procesa Johnny Depp dobio je ulogu u toj francuskoj povijesnoj drami u kojoj glumi kralja Louisa XV.

No, lako je moguće da mu to neće pomoći s filmskom karijerom u Americi jer pomalo ocvao, nakon godina i godina zloupotrebe alkohola i droga, našminkan, u svili i kadifi, s perikom francuskog kralja, izgleda kao "stara teta", kako ga opisuju tračerski mediji. Osim toga, američki producenti ne vole ni natruhu priče o zlostavljanju, makar i opovrgnute, a njegova se vukla po medijima godinama.

Oprost grijeha u Francuskoj i Americi ima posve drugačiji tijek. Francuzi nisu puritanci. Privatni život smatraju privatnim, seks u najrazličitijim oblicima tamo ne izaziva sablazan. Dovoljno se sjetiti njihova odgovora na "Monicagate", seksualnu aferu predsjednika Billa Clintona s voljnom pripravnicom Monicom Lewinsky krajem devedesetih. Francuski mediji puno su više bili zgroženi američkom opsesijom tim Clintonovim sudskim procesom nego činjenicom što predsjednik ima ljubavnicu. Oni su se na to navikli, još od vremena kralja kojeg glumi Depp.

Za De Gaullea se pričalo da je bio veliki ženskar, znalo se da socijalist François Mitterrand ima dvije obitelji i da svoje vrijeme dijeli sa zakonitom ženom i ljubavnicom koja mu je rodila kćerku Mazarine Pingeot, koja je dobila uzvišeno ime po najstarijoj francuskoj biblioteci. U vrijeme Clintonova skandala predsjednik Francuske bio je Jacques Chirac za kojeg su svi u Francuskoj "znali" da mu je, između ostalih, ljubavnica Claudia Cardinale koja je često odsjedala u Parizu u malom hotelu kod Panteona, gdje sam je slučajno i ja jednom vidjela.

Francuzi su prigrlili i redatelja Romana Polanskog kad je pobjegao iz Sjedinjenih Država, tri godine nakon što je njegov film "Chinatown" (1974.) bio nominiran za 11 Oscara, a on osvojio The Golden Globe kao redatelj. Bio je optužen da je u kući prijatelja Jacka Nicholsona drogirao i potom silovao 13-godišnjakinju koju je prije toga fotografirao za Vogue.

Puno godina kasnije, 2010. godine, američka glumica Charlotte Lewis optužila je Polanskog da ju je napastovao na audiciji kad je ona imala 16, a on 50 godina. Prošle godine Francuzi su ipak odlučili pokrenuti tu istragu, iako je Charlotte desetak godina ranije u intervjuu francuskom Liberationu otvoreno pričala da je šest mjeseci bila Romanova ljubavnica kad joj je bilo 17 godina, "bez obzira što sam čula da je Roman napravio nešto grozno u Sjedinjenim Državama".

Nakon američke glumice javile su se još neke druge manje poznate glumice koje tvrde da ih je Polanski silovao kad su bile veoma mlade. No, sve te brojne optužbe karijeru Romana Polanskog u Francuskoj nipošto nisu zaustavile. Imat će devedeset godina na premijeri svojeg novog filma, crne komedije koja bi se trebala uskoro početi prikazivati u kinima. Zove se "Palace" i događa se na Novu godinu u tom luksuznom švicarskom hotelu u Gstaadu, upravo onom otmjenom zimovalištu u kojem je navodno silovao jednu francusku glumicu prije više desetljeća. Francuzi opraštaju sve izvanbračne indiskrecije i odmah su oprostili i Deppu.

Film o ženi iz naroda, kurtizani lažnog podrijetla i aristokratskog prezimenom du Barry, koja postaje kraljeva ljubimica, režirala je Maïwenn, francuska glumica, scenaristica i redateljica koja se služi samo svojim imenom bez prezimena. Ona i glumi kraljevu - Deppovu ljubavnicu u filmu.

Visoka, vitka, egzotično lijepa Maïwenn Le Besco, francusko-alžirsko-vijetnamskog podrijetla, počela je glumiti još kao dijete. Kad je imala sedam godina, glumila je ulogu djeteta koje u odrasloj dobi glumi prelijepa Isabelle Adjani. To da je upravo Maïwenn prigrlila Deppa nije me iznenadilo. Ona obožava kontroverze i skandale. Svoju majku, redateljicu i glumicu, koja je sve svoje četvero djece odreda inicirala u posao na filmu, optužila je za fizičko i verbalno zlostavljanje i mirno izjavila, "Ona je otrov... otrovala je moj život."

Maïwenn (47) je kao glumica vjerojatno najpoznatija po ulozi Dive Plavalaguna iz Bessonovog filma "Peti element" (1997.). Moram tu dodati da je redatelj Luc Besson kao mladić s roditeljima boravio u porečkom hotelskom kompleksu tog imena i doista po njemu nazvao svoj lik neobične operne pjevačice iz budućnosti.

Genijalni francuski producent i redatelj Luc Besson (64) imao je navodno 29 godina kad je upoznao 12-godišnju djevojčicu Maïwenn. Počeli su hodati nešto kasnije, a kad joj je bilo 16 godina, Maïwenn je rodila njihovu kćerku Shannu. Vjenčali su se nekoliko mjeseci ranije. Poslije je mirno ispričala, kako to samo ona zna, da je Bessonov film "Leon Profesionalac" (1994.), priča o nježnom odnosu plaćenog ubojice i prelijepe djevojčice Natalie Portman, zapravo priča o njoj i Bessonu.

Besson je ostavio Maïwenn kad se spetljao s Millom Jovovich u vrijeme snimanja "Petog elementa". Prije Maïwenn Besson je bio u braku s glumicom Anne Parillaud, s kojom je napravio film "La Femme Nikita". Te veze redatelja sa svojim glumicama, tako česte na filmu, pogotovo francuskom, to neumitno pretapanje života i strasti za umjetnost, sjajno je opisao Tom Stoppard u drami "Prava stvar". I Bessona je puno godina nakon braka s Maïwenn i Millom Jovovich jedna njegova glumica optužila za seksualno napastovanje, no francuski sud te je optužbe odbacio.

Maïwenn nije poznata samo po skandalima i eksplozivnom privatnom životu. Ona zapravo ima odličnu redateljsku karijeru. Film "Polisse" (2011.), u kojem je Maïwenn i glumila, dobio je specijalnu nagradu žirija u Cannesu i veoma dobre kritike. U tom svom filmu, za koji je napisala i scenarij s glumicom Emmanuelle Bercot, Maïwenn glumi bogatu fotografkinju koja se priključuje odjelu francuske policije zaduženom za zločine protiv djece i mladih. Rad tog odjela Maïwenn je pratila i dokumentirala u stvarnom životu prije nego što je počela raditi ovaj film o zlostavljanju, u kojem, recimo, vidimo nastavnika tjelesnog koji svoju učenicu vodi u svlačionicu ili beskućnicu koja svoje dijete predaje policiji da ne bi završilo poput nje. Film, koji je mučno gledati, prati policajce na tom teškom poslu, ali i njihove složene i depresivne privatne priče. To je tema koja očito snažno preokupira tu francusku glumicu i redateljicu.

I njezin kasniji film "Moj kralj" (2015.), o emocionalnim previranjima, romantičnim usponima i gorkim potonućima veze dvoje dobrostojećih Parižana srednjih godina, koji je Maïwenn napisala i režirala, mnogi ozbiljni filmski kritičari jako su dobro ocijenili. Glavni muški lik je karizmatični, naoko romantični i zabavni vlasnik uspješnog restorana, a glumi ga sjajno Vincent Cassel. Tek kasnije shvaćamo da je privlačan samo u malim dozama.

U jednom trenutku u krevetu njegova ljubavnica ga pita je li on gad, a on joj sa smiješkom odgovara, "Nipošto. Ja sam kralj svih muških gadova..." On zapravo priznaje ono što ćemo kasnije shvatiti, da je manipulativan i da će je osvojiti (ona se istinski zaljubljuje i on postaje "njezin kralj", kao u naslovu filma), ali da za nju to neće dobro završiti. Prema van on je dobar partner, ali skriveno on je ipak gad, njezin emocionalni zlostavljač.

Ovaj novi film, koji je Maïwenn napisala, režirala i producirala, o stvarnom kralju Louisu XV i njegovoj ljubavnici Madame du Barry još uvijek nije počeo igrati u kinima pa ga nisam gledala, no očekujem da će Maïwenn u njemu opet analizirati muško-ženske odnose i borbu za ljubavnu dominaciju iz posve sličnih pozicija, bez obzira što se radi o povijesnoj drami temeljnoj na biografiji stvarne lažne grofice iz 18. stoljeća, vjerojatno nezakonitog djeteta švelje i fratra, kasnije pariške prostitutke koja postaje kraljeva službena ljubavnica i počinje živjeti na dvoru. Osuđena je na giljotinu za vrijeme Francuske revolucije.

Za razliku od Francuza, drugi europski dvorovi nisu bili tako slobodoumni u to vrijeme. Marie Antoinette, najmlađa kći i "naše" carice Marije Terezije, koja se udala u dobi od 14 godina za 15-godišnjeg unuka kralja Louisa XV, bila je skandalizirana kraljevim odnosom s Madame du Barry, službenom ljubavnicom koja živi na dvoru uz njegovu zakonitu djecu.

Marie Antoinette je po svojim stavovima bila puno bliže današnjim američkim filmskim producentima koji su odlučili prekinuti planove za šesti nastavak nevjerojatno komercijalno uspješnog serijala "Pirati s Kariba" jer je Deppa, kapetana Jacka Sparrowa, Amber Heard optužila za zlostavljanje. Ta je uloga doista bila kao stvorena za njega, mada je tvrdio da ne glumi sebe nego Keitha Richarda iz Rolling Stonesa. Tu mu kilogrami i godine nisu toliko smetali. Doduše, meni je Depp bio grozan već u filmu "Turist" (2010.), u kojem je ljubavna priča između njega i Angeline Jolie bila neuvjerljiva koliko i Amber Heard u nekim od svojih sudskih svjedočenja. Iako su interijeri i eksterijeri filma koji se događa u Veneciji, meni najdražem gradu na svijetu, sjajno snimljeni i prelijepi, a film je režirao genijalni aristokrat Florian Henckel von Donnersmarck, autor filma "Život drugih", zbog Deppa sam jedva izdržala da ne izađem iz kina.

No, uz "Jeanne du Barry" filmski festival u Cannesu prikazat će nekoliko veoma zanimljivih filmova, koje ću gledati čim se pojave u našim kinima s onim istim žarom s kojim sam kao mlada djevojka stajala u redu za kinoblagajnu da si nabavim karte za filmove s beogradskog FEST-a.

Zanima me još jedan povijesni film, "Firebrand", o kralju i njegovoj šestoj ženi. Ovaj se događa u 16. stoljeću i bavi se odnosom kralja Henrika VIII i njegove posljednje žene Catherine Parr, koje glume Jude Law i Alicia Vikander.

Tu je i nova melodrama Todda Haynesa "May December" o braku dvoje ljudi s velikom razlikom u godinama, gotovo poput francuskog predsjednika Macrona i njegove 24 godine starije supruge Brigitte Trogneux. Silno me zanima je li to možda i prikrivena analiza upravo tog poznatog odnosa, bez obzira što ovaj filmski bračni par ima i djecu.

Scorseseov novi film s Leonardom DiCaprijem za mene je uvijek svečanost. U filmu "Killers of the Flower Moon" o stvarnom skandalu i ubojstvima pripadnika plemena Osage u Oklahomi dvadesetih godina, glumi i Robert De Niro, koji je proslavio premijeru filma i rođenje sedmog djeteta neposredno prije osamdesetog rođendana. Djevojčica se zove Gia Virginia Chen-De Niro i nazvana je po De Nirovoj majci, slikarici i pjesnikinji. De Niro, kojem je mala Gia sedmo dijete, gotovo pet desetljeća mlađe od njegovog sina Raphaela, izjavio je da je ona itekako željeno dijete kojem se jako veseli. Pitam se je li veći skandal ono što su radili Depp i Heard jedan drugome i javno i privatno ili ta odluka da dobiješ dijete uoči osamdesetog rođendana.

