Beba Balašević: 'Vijest o smrti oca prenijela mi je prosta, nepoznata žena, bila sam šokirana'

Jelenom Bebom Balašević, kćeri pokojnog glazbenika Đorđa Balaševića progovorila je o svom ocu i otkrila kako je na ružan način saznala za njegovu smrt. Dotakla se i majke i priča o tome da je promijenila prezime, ali i zašto ne žele da njegove pjesme izvode tribute bendovi.

Beba je otkrila kako je, dok je čekala poziv i informacije iz bolnice primila poziv jedne novinarke koja joj je rekla kako je Đorđe preminuo.

"Zvonio mi je telefon i javio se jedan potpuno neempatičan, prost glas ženski neke osobe koju ja ne poznajem: Dobar dan mi smo sad dobili informaciju iz bolnice da je Vaš otac umro, je l' mi možete samo potvrditi, jer ja ne bih nešto pisala pa da poslije moram demantirati. Ja sam šokirana bila, ja sam spustila slušalicu, jer ja čekam neku vijest iz bolnice, ja ne znam što se dešava, novinari znaju'', rekla je za INMagazin.

Prokomentirala je i priče o majci Oliveri, naime, pojavila se u medijima informacija da je Balašević promijenila prezime nakon smrti supruga.

VEZANI ČLANCI:

''Olivera Balašević promijenila prezime. Napljuvali, nemoralna, ovakva, onakva jer je promijenila prezime koje naravno nije promijenila. To što rade mojoj porodici, saznala sam između ostalog i zašto iako nisam morala da čujem, mogla sam samo nagađati. Nisu dobili ekskluzivu sa sahrane.''

Kazala je kako obitelj ništa ne zabranjuje, ali da ne podržavaju tribute bendove jer ih Đorđe nije podržavao.

''Mi ništa ne zabranjujemo, mi samo to ne podržavamo iz prostog razloga što on to nije podržavao. Meni ljudi govore pa zaboravit će se tatine pjesme, morate pustiti da ih ljudi izvode. Oni ljudi koji misle da će se njegova poezija, njegova izuzetnost zaboraviti zato što njegove pjesme neće izvoditi neki tribute bandovi po kafićima, imaju jako loše mišljenje o njegovom pjesništvu, ja nemam. Ja znam sigurno da više nitko nikad nigdje uživo ne izvede njegovu pjesmu da će njegovo pjesništvo nadživjeti sve nas."

Dodala je i da ne rade to zbog novaca, jer bi više zaradili da zapravo daju dopuštenje bendovima da izvode Balaševićeve pjesme.

''To nema nikakve logike. Kad se tatine ili bilo čije pjesme izvode onda se plaća autorskoj agenciji za to, u ovom slučaju taj novac ide njegovim nasljednicima. Znači što više tribute bandova nastupa to mi više zarađujemo para, ako ne nastupaju, mi ne zarađujemo. A ja radije neću u životu zaraditi ništa na taj način nego uživati u tome da gledam kako neki tipovi u nekim hamburgerijama i pubovima, stave ruku u džep i imitiraju Đoleta jer oni to rade zbog zarade, i isključivo i uvijek su to radili zbog zarade", zaključila je.

VIDEO Bivši hrvatski predsjednik komentirao odnos Milanovića i Plenkovića: To ne smije biti osobni odnos