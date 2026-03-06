Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZVIJEZDA REGIONALNE SCENE

Aca Lukas stiže u Arenu Zagreb – glazbeni spektakl jeseni 2026.

Aca Lukas
Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 11:14

Njegovi koncerti odavno su nadrasli okvir klasičnog glazbenog nastupa. Riječ je o događajima koji spajaju snažan zvuk, bogat repertoar i neposredan kontakt s publikom. Upravo ta kombinacija emocije, energije i autentične scenske prisutnosti učinila ga je jednim od najtraženijih koncertnih izvođača u regiji

Jedno od najvećih imena regionalne glazbene scene, Aca Lukas, u subotu, 3. listopada održat će veliki samostalni koncert u Areni Zagreb. Riječ je o jednom od najpopularnijih izvođača pop-folk glazbe na Balkanu, poznatom po energičnim koncertima i brojnim hitovima koji već desetljećima osvajaju publiku diljem regije.

Lukas se u Arenu vraća nakon skoro 4 godine. Na repertoaru će se naći pjesme koje su obilježile različite faze njegove karijere – među njima i veliki hitovi poput „Voliš li me“, „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pesma od bola“  kao i koncertni favoriti „By Pass“  i „Omaklo mi se“. Publika će imati priliku čuti i popularne duete poput „Daleko si“, koju je snimio s Ivanom Selakov, te „Sad i zauvek“ s Draganom Mirković.

Njegovi koncerti odavno su nadrasli okvir klasičnog glazbenog nastupa. Riječ je o događajima koji spajaju snažan zvuk, bogat repertoar i neposredan kontakt s publikom. Upravo ta kombinacija emocije, energije i autentične scenske prisutnosti učinila ga je jednim od najtraženijih koncertnih izvođača u regiji.

Aca Lukas, rođen kao Aleksandar Vuksanović 3. studenoga 1968. godine u Beogradu, glazbenu karijeru započeo je početkom devedesetih nastupajući po beogradskim klubovima. Umjetničko ime preuzeo je prema popularnom splavu na kojem je često nastupao, a ubrzo je izgradio prepoznatljiv stil koji spaja elemente pop-folka, rocka i tradicionalne balkanske glazbe.

Prvi veći uspjeh ostvario je sredinom devedesetih godina, nakon čega njegova karijera bilježi kontinuirani uspon. Tijekom više od tri desetljeća rada objavio je brojne albume i hitove koji su postali dio kolektivne glazbene memorije regije. Njegove pjesme često tematiziraju ljubav, gubitak, životne izazove i noćni život, a snažna interpretacija i izražena emocija učvrstile su njegov status jednog od najutjecajnijih izvođača suvremene regionalne scene.

Koncert u Areni Zagreb najavljuje se kao jedan od najvećih glazbenih događaja jeseni 2027. godine, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, poznatim pjesmama i atmosferom kakvu na svojim nastupima može stvoriti samo Aca Lukas. Ulaznice su u prodaji na Eventim.hr. 

Ključne riječi
showbiz Arena Zagreb aca lukas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Marc Almond
NASTUPA U ZAGREBU

Legendarni glazbenik uoči koncerta ekskluzivno za Večernji: 'Jedva čekam opet osjetiti energiju hrvatske publike'

O post-punk vremenu u kojem je Soft Cell stasao, Almond govori otvoreno: “Bila je to pobuna, frustracija i dosada. Politika osamdesetih s Margaret Thatcher bila je turobna – za studente jako mračno razdoblje. Mislim da je ta tjeskoba potaknula našu kreativnost.” U tom duhu rođena je estetika koja i danas definira njegov izraz, svijet outsidera, noćnog života i kontrasta između nježnosti i tame

LA: Christina Applegate u šetnji s obitelji
2
OTKRILA U MEMOARIMA

Potresna ispovijest slavne glumice: 'Dečko me zlostavljao, s 19 godina sam morala pobaciti, ubila sam dijete'

Odluka o prekidu trudnoće bila je neraskidivo povezana s toksičnom i zlostavljačkom vezom u kojoj se tada nalazila. Njezin tadašnji, neimenovani dečko, podvrgavao ju je teškom emocionalnom, ali i fizičkom zlostavljanju. U dnevniku je opisala kako joj je rekao da je "odvratna, samoopsjednuta debela svinja s poremećajem prehrane", što joj je, kako piše, "jako otvorilo oči"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!