Poslušaj
POPULARNI ROKER

Jurica Pađen: 'Napisao sam posvetu krkanluku i krkanima i svima onima koji nam "uljepšavaju" život svojim egom'

Autor
Samir Milla
06.03.2026.
u 13:00

Pađen je kroz desetljeća uspješno spajao autorsku dosljednost s energijom koja i danas jednako snažno dopire do publike. Nakon diskografske stanke, Aerodrom se vraća s novim studijskim albumom "Pali motore", koji su 5. ožujka predstavili u klubu Boogaloo

Više od pet desetljeća na sceni, bezbroj hitova koji su obilježili generacije i status jednog od najprepoznatljivijih autora domaće rock glazbe - ime Jurice Pađena (71) neodvojivo je od povijesti hrvatskog rocka. Kao osnivač i frontmen grupe Aerodrom, ali i autor i gitarist koji je ostavio trag u brojnim projektima i suradnjama, Pađen je kroz desetljeća uspješno spajao autorsku dosljednost s energijom koja i danas jednako snažno dopire do publike. Nakon diskografske stanke, Aerodrom se vraća s novim studijskim albumom "Pali motore", koji su 5. ožujka predstavili u klubu Boogaloo. Pađen nam je u velikom intervjuu otkrio sve o novom albumu, ali se i prisjetio najvažnijih detalja iz svoje karijere.

Ključne riječi
showbiz Johnny Štulić aerodrom Jurica Pađen

