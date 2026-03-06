Jurica Pađen: 'Napisao sam posvetu krkanluku i krkanima i svima onima koji nam "uljepšavaju" život svojim egom'

Više od pet desetljeća na sceni, bezbroj hitova koji su obilježili generacije i status jednog od najprepoznatljivijih autora domaće rock glazbe - ime Jurice Pađena (71) neodvojivo je od povijesti hrvatskog rocka. Kao osnivač i frontmen grupe Aerodrom, ali i autor i gitarist koji je ostavio trag u brojnim projektima i suradnjama, Pađen je kroz desetljeća uspješno spajao autorsku dosljednost s energijom koja i danas jednako snažno dopire do publike. Nakon diskografske stanke, Aerodrom se vraća s novim studijskim albumom "Pali motore", koji su 5. ožujka predstavili u klubu Boogaloo. Pađen nam je u velikom intervjuu otkrio sve o novom albumu, ali se i prisjetio najvažnijih detalja iz svoje karijere.