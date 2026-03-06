Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U 88. GODINI

Preminula slavna talijanska glumica i pjevačica: Napulj je ostao bez posljednje ikone

Anđela Luce
Foto: Profimedia
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 15:47

Vrhunac glumačkog priznanja Anđela Luce doživjela je 1995. godine, kada je za ulogu Amalie u filmu Marija Martonea "Uznemirujuća ljubav" (L'amore molesto) osvojila nagradu David di Donatello, talijanski ekvivalent Oscara, za najbolju sporednu glumicu

Italija se oprašta od jedne od svojih najsvestranijih umjetnica, Angele Luce, koja je preminula 20. veljače u svom rodnom Napulju u 88. godini života od zatajenja srca. Smatrana simbolom napuljske kulture i zabave, Luce je tijekom karijere duge više od šest desetljeća ostavila neizbrisiv trag kao glumica, pjevačica i pjesnikinja, a njezin odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak za grad koji je obožavala i nikada nije napustila. Njezina umjetnička duša bila je duboko isprepletena s ritmom i melankolijom Napulja, grada koji joj je dao prepoznatljiv naglasak, muzikalnost i ironiju, a ona mu je zauzvrat podarila svoj glas, postavši vječni "Glas Napulja".

Njezina filmska karijera bila je jednako impresivna, s više od osamdeset uloga u kojima je surađivala s velikanima talijanske kinematografije. Dijelila je platno s legendama kao što su Totò, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi i Nino Manfredi. Vrhunac glumačkog priznanja doživjela je 1995. godine, kada je za ulogu Amalie u filmu Marija Martonea "Uznemirujuća ljubav" (L'amore molesto) osvojila nagradu David di Donatello, talijanski ekvivalent Oscara, za najbolju sporednu glumicu. Njezin talent prepoznali su i redatelji poput Piera Paola Pasolinija, koji joj je dao ulogu u kultnom "Dekameronu", te Pupi Avati, u čijem je filmu "Druga bračna noć" također ostvarila zapaženu ulogu, donijevši joj nominaciju za prestižnu nagradu Nastro d'Argento.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Anđela Luce
1/51

Iako je svijet osvajala na filmskom platnu, glazba je bila njezina prva i vječna ljubav. Rođena kao Angela Savino u skromnoj obitelji u povijesnoj jezgri Napulja, svoj umjetnički put započela je sa samo četrnaest godina, nastupivši na festivalu Piedigrotta Bideri. Njezin topli glas, prožet melankolijom, brzo je pronašao put do publike. Nacionalnu slavu stekla je 1975. godine na legendarnom festivalu u Sanremu, gdje je osvojila drugo mjesto s pjesmom "Ipocrisia" (Licemjerje), koja je postala jedan od njezinih najvećih hitova. Tijekom karijere snimila je čak devetnaest albuma, a njezine interpretacije tradicionalnih napuljskih pjesama, poput antologijske izvedbe "'So' Bammenella 'e copp' 'e Quartiere", ostat će zauvijek upisane u povijesni arhiv napuljske pjesme.

Kazališne daske bile su temelj njezine umjetnosti. Još kao vrlo mladu otkrio ju je jedan od najvećih talijanskih dramatičara, Eduardo De Filippo, koji ju je pozvao u svoju kazališnu družinu. Rad s njim bio je presudan za njezinu karijeru, a uloge u njegovim komadima omogućile su joj da napuljsku kazališnu tradiciju predstavi na najprestižnijim svjetskim pozornicama, od Pariza i Londona do Buenos Airesa i New Yorka. Njezina sposobnost da s lakoćom prelazi iz komičnih u dramske registre učinila ju je jednom od najcjenjenijih glumica svoje generacije, istinskom nasljednicom velike napuljske škole.

Odlazak Angele Luce dogodio se u posebno bolnom trenutku za Napulj, koji se još uvijek oporavljao od šoka nakon što je katastrofalan požar uništio povijesno kazalište Sannazzaro. Upravo je to bila tema njezine posljednje javne objave. Samo nekoliko dana prije smrti, na svom je Facebook profilu izrazila duboku tugu zbog tragedije koja je zadesila gradsku kulturnu scenu. "Misliti na uništeno kazalište Sannazzaro uistinu je bolno", napisala je. "Blizu sam Ingrid i Lari i grlim ih s dubokom privrženošću. Nadam se da će se uskoro obnoviti i nastaviti san Luise Conte." Te riječi, ispisane na samom kraju života, svjedoče o njezinoj beskrajnoj ljubavi prema Napulju i njegovoj kulturnoj baštini, čiji je i sama bila jedan od najsjajnijih dragulja.

Ključne riječi
showbiz glumica napulj Angela Luce

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Marc Almond
NASTUPA U ZAGREBU

Legendarni glazbenik uoči koncerta ekskluzivno za Večernji: 'Jedva čekam opet osjetiti energiju hrvatske publike'

O post-punk vremenu u kojem je Soft Cell stasao, Almond govori otvoreno: “Bila je to pobuna, frustracija i dosada. Politika osamdesetih s Margaret Thatcher bila je turobna – za studente jako mračno razdoblje. Mislim da je ta tjeskoba potaknula našu kreativnost.” U tom duhu rođena je estetika koja i danas definira njegov izraz, svijet outsidera, noćnog života i kontrasta između nježnosti i tame

LA: Christina Applegate u šetnji s obitelji
3
OTKRILA U MEMOARIMA

Potresna ispovijest slavne glumice: 'Dečko me zlostavljao, s 19 godina sam morala pobaciti, ubila sam dijete'

Odluka o prekidu trudnoće bila je neraskidivo povezana s toksičnom i zlostavljačkom vezom u kojoj se tada nalazila. Njezin tadašnji, neimenovani dečko, podvrgavao ju je teškom emocionalnom, ali i fizičkom zlostavljanju. U dnevniku je opisala kako joj je rekao da je "odvratna, samoopsjednuta debela svinja s poremećajem prehrane", što joj je, kako piše, "jako otvorilo oči"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!