Suzana Mančić otvoreno o muškarcu čiji je brak razorila: On mi je dao puno, a ja njemu ništa

Suzana Mančić (66), najpoznatija loto djevojka bivše Jugoslavije u novom intervju je pričala o svom ljubavnom životu, pa je tako priznala i kako je bila u vezi s oženjenim muškarcem te je njegov brak završio zbog afere koju je imao s njom.

- Puno sam šutjela o svom životu, jer nešto treba ostati samo moje. Puno toga sam zaboravila, a i da sam htjela, ne bih mogla ispričati – rekla je popularna voditeljica i prisjetila se epizode iz svog ljubavnog života.

- Život mi je nudio razne stvari, neke sam i prihvatila, a dogodilo mi se sve što nisam željela. Tako sam rekla da ne želim oženjenog muškarca, ali dogodio mi se i taj oženjeni muškarac koji je bio stariji od mene. Znala sam da je oženjen kada sam ga upoznala i rekla sam mu: „Molim te, razvedi se, pa mi se onda javi.” Život nam donosi razne situacije i on je bio zauzet i šarmirao me, trudio se oko mene i ja sam razvela taj braka. Sad mi je žao što sam to učinila jer mi je on dao puno, a ja njemu ništa - prenosi Blic izjavu Suzane Mančić. Kazala je kako je bilo puno ljubavi u njezinom životu i kako joj je život potraga za ljubavi.

VEZANI ČLANCI

- Netko voli jednom ili dva puta, a ja sam voljela više puta. Moralo je biti 10 velikih ljubavi za taj prvi odabir. Voljeti se može više puta ili onoliko puta koliko otvorite dušu i srce da volite i budete voljeni. Nikada nisam imala tip muškarca, nisu bili pretjerano zgodni, ali svaki je imao neku svoju intrigu. To je bitno u ljubavi, da te neko zaintrigira - rekla je Suzana.

Mančić ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa već 23 godine. S njim uspješno održava brak na daljinu. Simeon, naime, živi u Grčkoj, dok voditeljica živi na relaciji Srbija-Grčka. Suzana je otkrila kako se nosi s tom situacijom.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu glazbu. Veoma je zauzet i nema vremena slušati bilo što. Kad se želi opustiti, voli slušati klasiku. Obilazimo europske festivale klasične glazbe, tu se slažemo - priznala je. Dodala je da je biznismen kavalir te da joj često dijeli komplimente te da se u nju zaljubio na prvi pogled.

VIDEO Mesić ispričao kakav odnos ima s Jadrankom Kosor, nekadašnjom političkom protivnicom