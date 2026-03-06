Katica Marinović izvukla iz naftaline zaboravljeni dragulj Dalmacije: Poslušajte pjesmu 'Ćer od stareg kalafata'

Glazbenica specifičnog vokala i senzibiliteta koju smo imali prilike čuti u pjesmi 'Tila sam se ostaviti pisme' u duetu sa Tedijem Spalatom, predstavlja svoj samostalni singl, obradu pjesme 'Ćer od stareg kalafata' za koju je glazbu napisao Zdenko Runjić na stihove Jakše Fiamenga.

Autorski dvojac Runjić-Fiamengo već zvuči kao odlična pozivnica za slušanje ove pjesme koja je pomalo i nepravedno zaboravljena. Odvažiti se na tešku temu koju nosi ova pjesma već samo po sebi govori o hrabrosti tima koji je radio na pjesmi. Moderni zvuk, čistoća glazbenog izričaja i puno poštovanja prema tekstu i originalnoj glazbi je ono čime odiše ovaj uradak. Vokalna izvedba Katice Marinović prožeta je nevjerojatnom količinom emocije i zrelosti izvedbe. Odabir ove pjesme nije bio slučajan. Želja je bila revitalizirati ovu dirljivu priču i predstaviti je na način koji priliči današnjem vremenu, ali zadržati dalmatinski izričaj. 'Ćer od stareg kalafata' je pjesma koja zaslužuje biti slušana. Ona slušatelja svojim slikama uvlači u priču i na kraju totalno neočekivano, dotuče. Tekst pjesme je toliko slikovit i dalmatinski da nisam mogla odoljeti poetičnosti i emocijama koje nosi sama priča.

Željela sam da je ljudi ponovno 'povuku' iz svojih sjećanja i prepuste se emocijama koje pjesma donosi, izjavila je Katica Marinović. Aranžman potpisuje Vinko Didović koji je vješto izbalansirao akustične elemente i moderne teksture te dodao: 'Moj prvi komentar je bio da je tema neuobičajena za popularnu glazbu. Ipak smo se odlučili okušati i udahnuti pjesmi novi život, a ujedno sačuvati emociju. Odmakli smo se od klišeja, radili bez kalkulacije uz vrhunske glazbenike i naprosto uživali u stvaranju - ponovilo se! Uz izvrsnu produkciju Tomislava Mrduljaša, ispred slušatelja stoji vrhunski glazbeni uradak. Trojka Marinović-Didović-Mrduljaš, čini se utire poseban zvuk pjesmama koje dalmatinski pop stavljaju na scenu u novom, izrazito finom ruhu. Videospot za pjesmu ''Ćer od stareg kalafata'' režirao je Matko Petrić.