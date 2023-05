Težak život farmera: Dušan iz 'Ljubav je na selu' odrastao je u domu, a još uvijek živi u trošnoj kući

Dušana Golubovca iz Zrina u Sisačko-moslavačkoj županiji imali smo prilike upoznati u emisiji 'Ljubav je na selu' gdje se prijavio te pokušao pronaći ljubav. Dušan je u emisiji na svojoj farmi ugostio Sandru Škrinjar, koju je znao od ranije, te Goranu Vušurović i Tatjanu Muži, no nije pronašao ljubavnu sreću.

Ovom farmeru nije bilo lako jer je stalno bio na udaru kritika djevojaka koje nisu mogle vjerovati u kakvim uvjetima živi.

"Nisam očekivala da očisti kao žensko, ali nisam ni ovo očekivala", rekla je Gorana nakon neprospavane prve noći kod Dušana u 12. sezoni 'Ljubav je na selu'. Iako se potrudio ispraviti stvari pa je djevojkama pripremio pitu od jabuka, Gorana je bila nemilosrdna prema njemu i neprestano je spominjala kako je kod njega prljavo. Dušan je bio jako tužan radi ove situacije jer nije ispunio njihova očekivanja, čak je pustio i suzu.

No, kandidatkinja Sandra stala je u njegovu obranu te tako i otkrila odakle se njih dvoje poznaju.

- Dušan i ja upoznali smo se u dječjem domu Vrbina u Sisku. Ja sam došla tamo u trećem razredu osnovne škole kad mi je umrla baka. Došli smo mlađi brat i ja. Dušan i njegov brat Vojislav i sestra Milana došli su kada je on bio peti, a ja sedmi razred. Išli smo u istu školu i bili zajedno u domu pa smo se družili. Bili su mi jako dragi jer smo imali sličnu obiteljsku situaciju. On je mlađi od mene, ja sam bila dobra s njegovom sestrom, a on i brat zajedno su igrali nogomet na igralištu – ispričala je Sandra u showu.

Dušana su roditelji ostavili u domu jer nisu imali dovoljno uvjeta za školovanje svoje troje djece i ta situacija prisilila je Dušana da preko noći odraste.

Nakon kraja emisije, nastavio je tragati za pravom te ju pronašao u Ana-Mariji iz Fojnice koju je upoznao preko Facebooka, a vjenčali su se u lipnju 2020. godine.

Također, nakon snimanja showa, o Dušanu smo mogli čitati još nekoliko puta, a jedan od njih jest i kad je otkrio da mu je kuća stradala u potresu. Vrijedni Dušan u potresu je ostao bez sigurnog krova nad glavom, a i zidovi su popucali pa se kroz pukotine moglo vidjeti van.

Nakon potresa, mnogi su mu savjetovali da se preseli te staru kuću sruši, no, on je odlučio sagraditi novu kuću.

- Stara kuća je drvena, ali šuplja i oštećena. Što god s njom napravimo, neće imati smisla – rekao je tada Dušan.

Inače, Dušan je ovih dana privukao pozornost jer je otkrio kako je njegova supruga Ana rodila sina Mihaela, no on im još nije otišao u posjet. Razlog tome su poplave koje su pogodile taj kraj. Par je ranije dobio i kćerkicu Mašu.

- Maša nije ničega svjesna, tata je čuva, još je malena. Supruga je dobro, oporavlja se, malo je boli, ali uredu je. Ne možemo do nje zbog poplava. Zatvoren je put, a drugim putem moramo preko Bosne i Hercegovine. No, u petak ću najvjerojatnije ići po nju. Sina sam zasad vidio samo preko videa - rekao je Dušan.

Ima i nove poslovne planove. Konačno je sretan što mu se sve posložilo kako treba i sada uživa u životu sa svojom suprugom, kćerkicom i sinom.

- Kiša nas zeza, trenutačno ne možemo raditi i zatvoreni smo u kući. Ostalo je sve uredu. I dalje se bavim poljoprivredom, ali uskoro imam u planu promijeniti posao. Da ne moram biti vezan uz ovo mjesto, ali nikada se ne zna. Planiramo uskoro i preseliti, ali nisam siguran hoće li se to sve posložiti – otkrio je sada za RTL.hr.

