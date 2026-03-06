Naši Portali
Poslušaj
NASMIJAO SVE

FOTO Boris Rogoznica iznenadio komentarom o svom razvodu, evo što je napisao

Foto: Instagram
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 18:00

Glazbenik Boris Rogoznica jednom je objavom na društvenim mrežama pokrenuo lavinu komentara. Njegov duhovit odgovor na jedan komentar otkrio je kako gleda na svoj ljubavni status šest godina nakon razvoda

Glazbenik Boris Rogoznica svojom je najnovijom objavom na kojoj pegla odjeću u stanu izazvao zanimljive reakcije na Instagramu. Naime, u komentarima jedan pratitelj poručio mu je da je "muž za ženidbu", na što je uslijedio Rogozničin neočekivani odgovor. - Čekaj bokte, di ćeš prid rudo. Tek sam se rastavio prije pet, šest godina. Daj da još malo peglam sam - napisao je glazbenik, dajući do znanja da mu se ne žuri ponovno stati pred oltar i nasmijavši time svoje pratitelje. Ova šaljiva opaska zapravo je osvrt na njegov razvod iz 2020. godine od popularne voditeljice Doris Pinčić Guberović, s kojom je bio u braku sedam godina i ima dvoje djece, sina Donata i kćer Gitu. Iako se rijetko osvrće na to turbulentno razdoblje, Rogoznica je ovim komentarom pokazao da je zadržao smisao za humor, ali i da još uvijek cijeni život bez bračnih obveza.

Podsjetimo, iako se šali da 'pegla sam', Boris već neko vrijeme nije samac. U sretnoj je vezi s misterioznom brinetom čiji identitet vješto skriva, očito poučen prijašnjim iskustvima. Par je zajedno putovao u Veneciju, a pjevač joj je posvetio i romantične stihove. U međuvremenu je i njegova bivša supruga Doris pronašla sreću, udavši se za Davora Guberovića. Čini se da je glazbenik nakon svega pronašao mir, balansirajući između glazbene karijere i stabilnijeg posla u jednoj autokući.

FOTO Doris Pinčić Guberović na premijedu predstave stigla je u društvu supruga kojeg dugo nismo vidjeli
1/20

