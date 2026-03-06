FOTO Boris Rogoznica iznenadio komentarom o svom razvodu, evo što je napisao

Glazbenik Boris Rogoznica svojom je najnovijom objavom na kojoj pegla odjeću u stanu izazvao zanimljive reakcije na Instagramu. Naime, u komentarima jedan pratitelj poručio mu je da je "muž za ženidbu", na što je uslijedio Rogozničin neočekivani odgovor. - Čekaj bokte, di ćeš prid rudo. Tek sam se rastavio prije pet, šest godina. Daj da još malo peglam sam - napisao je glazbenik, dajući do znanja da mu se ne žuri ponovno stati pred oltar i nasmijavši time svoje pratitelje. Ova šaljiva opaska zapravo je osvrt na njegov razvod iz 2020. godine od popularne voditeljice Doris Pinčić Guberović, s kojom je bio u braku sedam godina i ima dvoje djece, sina Donata i kćer Gitu. Iako se rijetko osvrće na to turbulentno razdoblje, Rogoznica je ovim komentarom pokazao da je zadržao smisao za humor, ali i da još uvijek cijeni život bez bračnih obveza.

Podsjetimo, iako se šali da 'pegla sam', Boris već neko vrijeme nije samac. U sretnoj je vezi s misterioznom brinetom čiji identitet vješto skriva, očito poučen prijašnjim iskustvima. Par je zajedno putovao u Veneciju, a pjevač joj je posvetio i romantične stihove. U međuvremenu je i njegova bivša supruga Doris pronašla sreću, udavši se za Davora Guberovića. Čini se da je glazbenik nakon svega pronašao mir, balansirajući između glazbene karijere i stabilnijeg posla u jednoj autokući.