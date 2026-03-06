Naši Portali
REALITY SHOW

Sjećate li se Milijane i njezina braka s 52 godine starijim Milojkom? Ona je danas u vezi s oženjenim muškarcem

VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 14:08

Milijana je Milojka pratila čak i liječniku, ne želeći ga ostaviti samog s medicinskim osobljem. Tijekom boravka u realityju, njezino koketiranje s drugim sudionicima dovodilo je do čestih svađa, a najviše prašine podigla je njezina bliskost s oženjenim Aleksandrom Požgajem

Milijana Bogdanović i Milojko Božić ostali su upamćeni kao jedan od najkontroverznijih parova u povijesti srpskog realityja Parovi, privukavši golemu pažnju javnosti zbog drastične razlike u godinama i neobičnog odnosa. Milijana je otvoreno priznala svoju sklonost prema starijim muškarcima još od mladosti, no istaknula je kako nikada nije bila u vezama sa svojim profesorima.

Ljubavna priča započela je na njezinu inicijativu, jer ju je Milojko, unatoč tome što je tada bio u 75. godini, potpuno očarao svojim šarmom. Par je ubrzo prihvatio poziv televizije Happy za sudjelovanje u sedmoj sezoni Parova, a njihov ulazak u show izazvao je opći šok. Njihova bliskost, u kombinaciji s velikim generacijskim jazom, postala je glavna tema kritika, no Milijana je ponosno isticala da se ne srami svoje ljubavi, redovito dijeleći zajedničke trenutke na društvenim mrežama.

Ipak, njihova svakodnevica bila je prožeta ljubomorom. Milijana je Milojka pratila čak i liječniku, ne želeći ga ostaviti samog s medicinskim osobljem. Tijekom boravka u realityju, njezino koketiranje s drugim sudionicima dovodilo je do čestih svađa, a najviše prašine podigla je njezina bliskost s oženjenim Aleksandrom Požgajem.

Po izlasku iz showa, par se vjenčao u Požegi pred brojnim sugrađanima. Ipak, slavlje je prošlo bez Milijaninih roditelja i Milojkove djece, a jedinu obiteljsku podršku pružila joj je baka Dana. Milijana je za Blic opisala svadbu kao predivno i veselo iskustvo koje je trajalo do zore, priznavši da je plakala od sreće unatoč izostanku roditelja.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Bračna idila nije dugo potrajala te je nakon brojnih skandala i nevjera uslijedio razvod. Milijana danas radi kao kondukterka i u vezi je s novim starijim muškarcem. Iako planiraju zajednički život, situaciju komplicira to što se on ne namjerava razvesti od svoje supruge. Milijana je za Kurir izjavila da joj to ne smeta jer joj on posvećuje svu pažnju, no upravo zbog protivljenja njegove supruge, par se ne može pojaviti u novoj sezoni realityja.

S druge strane, Milojko je prije tri godine renovirao svoje imanje, uloživši više od 30 tisuća eura. Tom je prilikom priznao da živi sam i da mu Milijana financijski nije pomogla, već je iz njihove veze izašla s dobitkom. Danas mirno živi u okolici srpske Požege, a svoje svakodnevne aktivnosti i dom redovito pokazuje pratiteljima na društvenim mrežama.

FOTO Prepoznajete li našu bivšu misicu? Ovako je izgledala prije operacije nosa, a njezin izbor za miss obilježio je skandal
