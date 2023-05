Novinarka je Harrisonu Fordu (80) rekla da je još uvijek zgodan, a njegova reakcija je genijalna

Na filmskom festivalu u Cannesu Harrison Ford promovira svoj novi film "Indiana Jones and the Dial of Destiny". Zajedno s ostatkom filmske ekipe, u kojoj su i Mads Mikkelsen te Phoebe Waller-Bridge na konferenciji za medije odgovarao je na brojna novinarska pitanja, a jedno pitanje je posebno zateklo 80-godišnjeg Harrisona Forda.

Naime, jedna novinarka mu je rekla: - Mislim da si još uvijek jako zgodan i svi smo bili oduševljeni scenom u kojoj si skinuo majicu, još uvijek imaš to u sebi. Ova izjava je izazvala smijeh kod ostalih koji su bili prisutni na konferenciji za medije, a novinarka ga je još pitala i kako mu to uspijeva i može li jahati konje.

Video snimka s ovim pitanjem uskoro je postala viralna na društvenim mrežama, a svi komentiraju reakciju slavnog glumca. Na snimci se vidi kako mu je neugodno zbog izjave novinarke i počeo je raditi šaljive grimase, ali je i odgovorio na pitanje koje mu je postavila. - Blagoslovljen sam ovim tijelom. Hvala što ste primijetili i da, mogu jahati konje ako mi to dopuste - kazao je glumac. Na filmskom festivalu u Cannesu uručena mu je i Zlatna palma za životno djelo i bio je dirnut dok su se na ekranu prikazivala sva njegova glumačka ostvarenja.

- Doista sam dirnut. Kažu da vam se neposredno prije smrti život odvrti pred očima, a ja sam upravo to vidio. Velik dio mojeg života, no ipak ne cijeli moj život. Na tome mogu zahvaliti prije svega svojoj supruzi, koja je uvijek podupirala moju strast i snove - rekao je Ford kada mu je uručena Zlatna palma.

U njegovoj pratnji na festivalu je bila i njegova supruga Calista Flockhart s kojom ima sina Liama, a iz prethodna dva braka glumac ima i Benjamina, Willarda, Malcolma i Georgije.

Reakcije publike i kritike na peti film iz serijala o neustrašivom arheologu Indiani Jonesu, je odličan, a Ford je već najavio da će to biti njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi snalažljivog arheologa. Prvi ga je put utjelovio 1981. u filmu, "Raiders of the Lost Ark" (Otimači izgubljenog kovčega). Radnja petog 'Indiane Jonesa' smještena je u vrijeme svemirske utrke 60-ih godina prošlog stoljeća i sadrži flashback dio u kojemu je 80-godišnji glumac digitalno ostario. Peti dio serijala prvi je u nizu koji nije režirao Steven Spielberg. On potpisuje produkciju filma, no redateljske uzde predao je Jamesu Mangoldu.

