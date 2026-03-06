FOTO Kći najbogatije Hrvatice napustila Dubai: 'Želim nešto razjasniti'

Mlađa kći najbogatije Hrvatice Slavice Radić i bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea, Petra Ecclestone, potvrdila je da je s obitelji napustila Dubai i otputovala u Europu, no inzistira na tome da razlog nije strah. Nakon što je javnost spekulirala da je njezin odlazak posljedica regionalnih napetosti nakon napada SAD-a i Izraela na Iran, Petra se oglasila na Instagramu kako bi prekinula nagađanja. "Želim nešto razjasniti, nismo ‘pobjegli‘ zbog situacije o kojoj ljudi nagađaju. Ovo je jednostavno bio jedini let koji smo uspjeli rezervirati kako bismo na vrijeme stigli na Lavinijina konjička natjecanja u Europi", napisala je uz fotografije iz zrakoplova koje možete pogledati OVDJE. Dodala je kako, unatoč svemu, cijeni napore koje Dubai ulaže u sigurnost svojih stanovnika.

Ova obiteljska odluka dolazi samo dva mjeseca nakon preseljenja iz Los Angelesa, za koje je Petra priznala da nije bilo jednostavno. "Prošla su dva mjeseca otkako smo spakirali svoje živote i preselili se u Dubai. Nije prošlo glatko kako smo planirali i putem je bilo nekoliko neočekivanih prepreka. No, kao i uvijek, zajedno smo se kao obitelj suočili s njima i prebrodili ih", poručila je u svojoj objavi. Unatoč problemima i nedavnom šoku, istaknula je kako su se u Dubaiju osjećali sigurno i dobrodošlo.

VIDEO Kći najbogatije Hrvatice pobjegla u Dubai pa proživjela užas: 'Bilo je zastrašujuće, djecu grlimo jače'

Podsjetimo, upravo je potraga za mirom i sigurnošću bila glavni razlog zašto je obitelj napustila Los Angeles. Ironično, nedugo nakon dolaska u Emirate doživjeli su dramatičnu noć koja je duboko potresla cijelu obitelj. "Bila je to jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu. Došli smo u Dubai kako bismo se osjećali sigurno i napokon smo se počeli privikavati, a sada se dogodilo ovo. Bio je to zaista šokantan preokret", ispričala je tada Petra svojim pratiteljima, vidno potresena.

Najveći teret, kako je otkrila u emotivnom obraćanju, bila su joj dječja pitanja na koja nije imala odgovore. "To je bilo strašno, slušati i odgovarati na pitanja o tome što će biti dalje, hoće li stati, a u noći čuti snažne udarce... Pokušavaš ih zaštititi i govoriti im da će sve biti u redu, ali kao mama, naravno, nemaš sve odgovore", podijelila je. Dramatičnost situacije potvrdio je i njezin suprug Sam Palmer, koji je otkrio da su nakon ponoći od vlasti dobili poruku s upozorenjem: "Sklonite se, rakete dolaze", upozorili su sve stanovnike Dubaija. Hoće li se obitelj nakon svega vratiti u Dubai, zasad ostaje nepoznato.