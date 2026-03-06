FOTO Severina ovom nesvakidašnjom torbicom ukrala pažnju, a jedan modni detalj godinama čuva u ormaru
Severina je sinoć podržala hvalevrijedan projekt u zagrebačkoj Tvornici kulture, gdje je otvorena dobrotvorna izložba fotografija „178 – Lica solidarnosti“, čiji je cilj prikupiti sredstva za čak 178 djece iz SOS Dječjeg sela Hrvatska. Među portretima 26 poznatih osoba našao se i onaj pjevačice, no sve su oči bile uprte u njezinu modnu kombinaciju kojom je, kao i obično, izazvala veliku pažnju.
Za ovu je prigodu odabrala elegantnu bijelu midi haljinu boje slonovače s potpisom dizajnera Jonathana Simkhaija, model Kenlie. Riječ je o profinjenom komadu s balon suknjom i decentnim bočnim izrezima koji je savršeno pratio njezinu siluetu.
Ipak, zvijezda večeri bila je upečatljiva torbica u obliku gljive muhare. Razigrani modni dodatak prekriven crvenim i bijelim perlicama djelo je američkog brenda Staud, poznatog po takozvanim "conversation piece" torbama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Model Shroom Mini prodaje se po cijeni od 410 €, a Severina ga je vješto uklopila u naizgled jednostavan, a zapravo vrlo promišljen stajling, dokazavši još jednom kako se ne boji eksperimentirati s ekscentričnim detaljima.
Cjelokupno izdanje zaokružila je cipelama koje su otkrile zanimljiv detalj o njezinim modnim navikama. Riječ je o bijelim štiklama s predimenzioniranim mašnama i potpeticom od deset centimetara koje potpisuje slavni dizajner Jimmy Choo. Iako izgledaju kao najnoviji trend, poznavatelji njezina stila primijetili su da se radi o modelu koji pjevačica u svojem ormaru čuva već osam godina, što je dokaz da se ulaganje u bezvremenske dizajnerske komade uvijek isplati.