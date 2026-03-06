FOTO Iva Šarić Petković oduševila isklesanim trbušnjacima: 'Zgodna ženo'

Voditeljica i bivša manekenka te ekonomistica Iva Šarić Petković, supruga našeg uspješnog nogometnog reprezentativca Brune Perkovića, na društvenoj mreži Instagram je objavila galeriju fotografija uz opis "byebyeWinter", a njezina nova objava brzo je privukla pozornost pratitelja. U nizu kadrova pokazala je djeliće privatnog i obiteljskog života, od snježne šetnje do večere, izlaska i trenutaka iz svakodnevice, no jedna je fotografija ipak završila u prvom planu. Riječ je o selfieju iz teretane, na kojem Iva pozira u svijetloplavom sportskom kompletu i šilterici dok se fotografira u ogledalu. Upravo su na toj fotografiji mnogi odmah primijetili njezinu zavidnu formu i isklesane trbušnjake, zbog čega je taj kadar postao highlight cijele galerije.

Među prvima se javila Adriana Đurđević, koja joj je poručila: "Zgodna ženo!!!!" uz vatrene emotikone, dok su se nizali i drugi komplimenti. Tako su se u komentarima mogli pročitati i kratki, ali vrlo znakoviti odgovori poput "Woww", "Top", "Lijepa moja", "Naj, naj, najlipša", ali i nizovi srca, vatrica i zaljubljenih emotikona. Podsjertimo, nogometaš Bruno Petković sa suprugom Ivom ima posebnu ljubavnu priču. Naime, Iva je njegova najveća navijačica, a iako nogometaš ne voli puno govoriti o privatnom životu, jako dobro je poznato kako je započela njihova ljubavna priča. Iva je dobro poznata hrvatskoj javnosti, a često ju se moglo vidjeti i na televiziji. Naime, Iva je radila kao televizijska voditeljica i novinarka, a tijekom jednog intervjuu 2019. godine kliknula je i s našim reprezentativcem. Iva je tada radila kao voditeljica HRT-ove emisije 'Klub 7' te je intervjuirala Brunu. Nogometaš je voditeljici odgovarao na brojna pitanja, a među njima je bilo i jedno o ljubavi. Ubrzo nakon krenuli su izlaziti, a s društvom ga je upoznala na proslavi svog rođendana. Par se poznavao i prije intervjua, a njihov odnos je bio prijateljski.

U ovoj emisiji Iva je radila četiri godine, a nakon što je ona ukinuta, uzela je pauzu te se posvetila svojoj obitelji. Iva je majka trojice dječaka, pri čemu je u travnju 2021. s Brunom dobila malenog Adriana. Ostalu dvojicu, Carlosa i Leona voditeljica ima s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Jerkom Lekom. Šarić se nekada bavila i manekenstvom te nosila velik broj revija, a diplomirala je i ekonomiju.