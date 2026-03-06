FOTO Glumica Daria Lorenci Flatz pokazala mamu, a komentari ne staju: Mama k'o curica!

Glumica Daria Lorenci Flatz, pružila je svojim pratiteljima rijedak uvid u svoj privatni život, objavivši fotografije s obiteljskog ručka. U opuštenoj atmosferi restorana, glumica je zabilježila trenutke sa svojom majkom, suprugom Emilom Flatzom i jednim od trojice sinova. "Malo sam uredila sebe i mamu, a dečki su zgodni sami po sebi", napisala je Daria u opisu objave, dodavši hashtagove #familytime i #sunday. Na prvoj fotografiji pozira nasmijana uz majku, dok druga prikazuje njezinog supruga i sina u simpatičnoj, usklađenoj pozi s rukama iza glave, pokazujući opuštenost i obiteljsku povezanost. Iako je objava prikazala cijelu obitelj, najviše pažnje privukla je Darijina majka. Glumičini pratitelji nisu skrivali oduševljenje njezinim mladolikim izgledom i energijom, a komentari su se nizali jedan za drugim. "Mama k'o curica!", "Mama još zgodna", "Mama top", samo su neke od pohvala koje su preplavile objavu. Čini se da su Darijini obožavatelji jednako očarani njezinom obitelji kao i njezinim glumačkim talentom, a pozitivna atmosfera s fotografija uspješno se prenijela i na društvene mreže.

U intervju koji nam je Darija dala prije godinu i pol dana osvrnula se na žensku snagu u svojoj obitelji. "Okružuju me zaista jake žene. Tu je moja majka koja je nakon rata u 40. godini započela potpuno novi život u Belgiji. Tu je i moja baka koja je proživjela dva rata, Drugi svjetski i ovaj rat i kojoj je sve troje djece bilo okupirano u Sarajevu, evo, sada je sretna u 95. godini. Tu zaista geni igraju veliku ulogu", ispričala nam je tada Daria. Ovaj trenutak predaha dolazi u iznimno dinamičnom razdoblju za glumicu. Daria se, naime, priprema za obilježavanje dva velika životna jubileja: 25 godina umjetničkog rada i svoj 50. rođendan, koji će proslaviti 13. travnja. Upravo tim povodom, publika s nestrpljenjem iščekuje premijeru njezine autorske monodrame "Ja, glumica" koja je zakazana za 12. travnja na sceni HNK2 u Zagrebu. Predstava je najavljena kao intimna ispovijest bez filtera, koja briše granice između profesionalnog i privatnog, pa ova obiteljska objava služi kao savršena uvertira u priču koju će uskoro podijeliti s publikom. Uz to, gledatelji je i dalje prate u ulozi Jadranke Macan u iznimno popularnoj seriji "Kumovi" Nove TV.

"Mislim da smo Jadranka i ja jako slične, nekad imam dojam da je taj lik pisan po meni ili se jednostavno toliko uživim u tu ulogu da više ne vidim granicu između sebe i nje. Svoje likove doživljavam kao da sam to ja, tako da smo Jadranka i ja jedno. Što se tiče tajne uspjeha, mislim da je napravljena zaista dobra podjela uloga, serija ima odličnu glumačku postavu, a i ta tematika, obiteljski odnosi ili pak odnos između urbanog i ruralnog, ljudima je uvijek zanimljiva. Jako su dobro raspisani likovi i odnosi među njima, a to je uvijek ključno za uspjeh.", ispričala nam je Daria jednom prilikom.