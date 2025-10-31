FOTO Stanković sve zabrinuo fotografijama iz bolnice: 'Ajme! Sve me zaboljelo dok gledam'

Voditelj emisije "Nedjeljom u 2", Aleksandar Stanković, otkrio je da je prije tri mjeseca doživio težak prijelom ruke i operaciju. U najnovijoj objavi s svom Facebook profilu zahvalio je medicinskom timu. - Tri su mjeseca prošla kako sam slomio ruku i kako su me operirali u Općoj bolnici Sisak na čelu s dr. Abelom Balaškom. Ruka je zacijelila i hvala im što su svoj posao odradili profesionalno i s ljubavlju! - napisao je Stanković.

Uz objavu je priložio i galeriju uznemirujućih fotografija koje prikazuju cijeli proces, od deformirane ruke nakon loma do rendgenskih snimki i ožiljka sa šavovima. Prizore na vlastitu odgovornost možete pogledati OVDJE. Budući da voditelj ranije nije govorio o ozljedi, objava je iznenadila brojne pratitelje i štovatelje njegovog rada na poznatoj HRT-ovoj emisiji.

VIDEO Aleksandar Stanković: Povlašten sam i imam ego, a zbog dijagnoze neću dobiti otkaz na HRT-u

Grafički prikazi izazvali su veliku zabrinutost, a jedan pratitelj je komentirao: - Jesi siguran da je dobro zaraslo? Na prvoj fotki mi izdleda ruka nekak' spigano - upitao je. Stanković je pojasnio o čemu se radi: - To je nakon loma. Takozvani duck arm - odgovorio je, referirajući se na deformitet poznat kao "pačja ruka". Uslijedila je lavina komentara podrške. Poruke poput: - Žao mi je, samo hrabro u oporavak - nizale su se ispod objave, dok su drugi bili zgroženi. - "Ajme! Uh! Brz oporavak želim. Sve me zaboljelo dok gledam ove slike", "Uf! Dosta gadno i za vidjeti" - samo su neki od komentara zabrinutih ljudi. Unatoč svemu, Stanković se vratio poslovnim obvezama i najavio novu emisiju.

Podsjetimo, popularnog voditelja ugostili smo u najnovijem izdanju emisije "Show na kvadrat". Naime, Stanković trenutačno promovira svoju novu knjigu F32, koja je ujedno i nastavak njegova uspješnog bestsellera Depre. Ovaj istaknuti voditelj, koji se već godinama bori s depresijom, ove godine obilježava impresivnih 25 godina svoje popularne emisije "Nedjeljom u dva". Bez zadrške, u našoj je emisiji govorio o svom odgoju djece - kćeri Une i sina Maka, o strahovima s kojima se svakodnevno suočava, o podršci koju mu pružaju supruga, majka i bližnji te o terapiji koju koristi kako bi kontrolirao svoje stanje.

Dotaknuo se i svojih iskustava iz posjeta zatvorima, gdje je promovirao svoju knjigu i naišao na neka poznata lica, među kojima su se našli i višestruki ubojice. Nije oklijevao ni izraziti svoje mišljenje o trenutačnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, posebice o odnosu između HDZ-a i SDP-a te o nekadašnjim ministrima poput Vilija Beroša, Gabrijele Žalac, Marine Lovrić Merzel i drugih koji su u posljednje vrijeme dospjeli u središte pažnje.

Stanković je također otkrio razloge zbog kojih ne gaji simpatije prema predsjedniku Zoranu Milanoviću, ali i svoju žalost zbog Ive Sanadera. Spomenuo je i političke figure poput Aleksandra Vučića, a dotaknuo se i teme molitelja koji svake prve subote u mjesecu mole protiv pobačaja te o pitanjima čednosti u odijevanju i tradicionalnoj ulozi žene u obitelji. Iako se smatra ljevičarom, Stanković drži pro-life stavove, koje je i detaljno objasnio. Tijekom razgovora, Stanković je ispričao i svoja iskustva s animozitetom koji je, zbog svog imena i prezimena, doživio od strane nekih nadređenih te otkrio kako je reagirao na takve situacije. Cijelu emisiju možete pogledati na poveznici ispod.