Ovo pitanje iz 'Nedjeljom u 2' izazvalo lavinu reakcija hrvatskih majki: 'Prestrašno je čitati komentare žena'

Voditelj Aleksandar Stanković najavio je kako će u idućoj emisiji 'Nedjeljom u 2' ugostiti glumicu Marijanu Mikulić i influencericu Kristinu Kovačević Hitrec, majku petero djece, s kojima će razgovarati o izazovima majčinstva. No, pravu buru izazvalo je pitanje objavljeno na službenoj Facebook stranici emisije: "Svašta plaćamo… i avione i kamione. Bi li majke trebale dobivati plaću za brigu o djeci?" . Objava je u kratkom roku prikupila stotine komentara, a rasprava je postala toliko žustra da su se mnogi zgrozili nad pročitanim. - Apsolutno da i prestrašno je čitati komentare žena koje imaju išta protiv, muškarci me ne čude - istaknula je jedna od komentatorica, iskazujući frustraciju dijela javnosti.

Protivljenje ideji da država plaća majkama za brigu o djeci bilo je izrazito glasno, a argumenti su se uglavnom svodili na osobnu odgovornost. - Nisam rodila djecu da bi me netko plaćao za to, za njih smo odgovorni mi roditelji - jedan je od komentara koji sažima stav mnogih. Dio gledateljica smatra kako je riječ o populističkoj mjeri u kojoj zaposlene žene financiraju one koje su “same izabrale biti majke”. Postavilo se i pitanje potencijalnih zlouporaba i rađanja djece isključivo zbog novčanih potpora. - Ljudi sami kroje svoj život pa tako i obiteljski, svatko ima izbor imati i ne imati djecu, nitko nam ne nameće tu odluku - zaključak je koji se provlačio kroz brojne reakcije.

S druge strane, nemali broj sudionika rasprave smatra da je ideja o plaći ili nekom obliku naknade za majke itekako opravdana, pa čak i nužna kao demografska mjera. Jedan od prijedloga bio je da se takva mogućnost, uz priznati radni staž, osigura majkama s troje i više djece. - Rad u kućanstvu i brigu o djeci neke zaposlene žene itekako dobro plaćaju drugima jer ne stižu. A majke koje su sa svojom djecom ostale doma nisu plaćene ni za što - istaknula je jedna komentatorica. Pojavio se i prijedlog o uvođenju porodiljnog dopusta u trajanju od tri godine, što bi se smatralo ključnim za razvoj djeteta, a istovremeno bi rasteretilo vrtiće i smanjilo broj bolovanja.

Usred suprotstavljenih stavova, mnogi su ponudili i konkretna alternativna rješenja koja bi, prema njihovu mišljenju, sustavnije pomogla roditeljima. Umjesto plaće, ističe se nužnost osiguravanja dovoljnog broja mjesta u vrtićima po pristupačnim cijenama, kao i povećanje broja odgojitelja. Mnogi su se složili da bi država trebala poticati natalitet kroz sufinanciranje vrtića i značajno povećanje dječjeg doplatka, čije su trenutne cifre opisane kao “smiješne”. Neki su kao bolju opciju predložili uvođenje ranijeg odlaska u mirovinu za žene, s 55 godina, umjesto plaće za odgoj vlastitog djeteta. Ova žustra online debata jasno pokazuje koliko je tema kompleksna i važna za hrvatsko društvo.