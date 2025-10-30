Alina iz 'Života na vagi' ima važno upozorenje za pratitelje: 'Nisam to koristila za mršavljenje'

U videu objavljenom na društvenim mrežama zabrinuta Alina Pantseyeva, prošlogodišnja pobjednica RTL-ova showa 'Život na vagi' upozorila je pratitelje na prijeravu koja kruži internetom. "Netko koristi moj identitet i širi lažne informacije o mojem mršavljenju! Molim vas, nemojte nasjedati i ne kupujte taj dodatak prehrani" kazala je.

Pojašnjava da prevaranti manipuliraju čak i starim televizijskim snimkama, koristeći umjetnu inteligenciju kako bi stvorili dojam da ona promovira sporni proizvod. Izričito je naglasila da s tim nema nikakve veze. "Nisam ga koristila za mršavljenje - smršavila sam isključivo zahvaljujući kalorijskom deficitu, i to je jedino što vam je potrebno za gubitak kilograma - rekla je odlučno. U show je ušla sa 145,3 kilograma, a u pola godine izgubila je čak 71,7. Veliku pažnju javnosti privukla je i njezina potresna priča o zlostavljanju koje je proživljavala u školskim danima zbog debljine.

"Zbog debljine sam patila i fizički i psihički. Najviše sam se osjećala neprihvaćeno u svojoj zemlji, u Bjelorusiji. Uvijek sam bila deblja, uvijek su zbijali šale, čak su me i tukli. Želim da mi to sve ode, zajedno s kilogramima" izjavila je na prvom vaganju u 'Životu na vagi'. "Jednom su mi dečki nakon tjelesnog uzeli torbu s tenisicama i tukli me njome, pala sam, a oni su me nastavili tući torbom i nogama, tada su mi po drugi put slomili nos. Jedna je cura jednom pustila svog njemačkog ovčara na mene. Kad sam češljala kosu, došli su mi dečki i oduzeli češalj, bacili ga u kontejner za smeće, kad sam ga došla vaditi nakon što su otišli, pojavili su se iza ograde i ugurali me u kontejner. Bilo je puno takvih situacija" prisjetila se. Dodala je da pokušaji obitelji da je zaštite od nasilnika ne samo da nisu urodili plodom, nego je situacija postala još nesnošljivija.

"Roditelji su me branili, gotovo svaki dan dolazili u školu, tata je pričao i s učiteljima, i s djecom, i s njihovim roditeljima, no nakon takvih razgovora djeca su me vrijeđala i tukla još više, pa sam o tome prestala govoriti roditeljima, počela sam se braniti sama, a u slobodno vrijeme spašavala me je umjetnost: slikala sam, pjevala, plesala i glumila" otkrila je. Nakon pobjede ispričala nam je da joj se i danas javljaju djeca koja prolaze isto.

"Moje iskustvo bilo je prije gotovo 20 godina, tada nismo bili izloženi društvenim mrežama, nisam imala mobitel, kao ni moji vršnjaci. Mislila sam da se to nasilje događalo jer su bila takva vremena, tranzicija... Ljudi su bili manje informirani nego danas. Ali nisam očekivala da je nasilje u tolikoj mjeri i dalje prisutno. Javljale su mi se cure koje trpe iste probleme kao ja tada i baš sam se iznenadila, negativno" rekla je Alina. Smatra da se o nasilju mora govoriti glasno. "O problemu se ne zna kada se o njemu ne priča. Mislim da bi svaki roditelj trebao tako postupiti. Možda je i dalje problem to što će drugi ljudi reći, tradicija i različiti pogledi, pa zato neki biraju šutnju" rekla je.