FOTO Slavlje u obitelji bivše Mamićeve supruge, čestitke pljušte: 'Moj se život zauvijek promijenio'

Domaća poduzetnica Tia Jurčić, pokćerka ekonomista Ljube Jurčića, danas ima veliki razlog za slavlje. Njezin sin Domenick slavi 15. rođendan, a ponosna majka tim mu je povodom posvetila emotivnu objavu na Instagramu. - Prije petnaest godina u Španjolskoj, moj se život zauvijek promijenio. Danas si viši od mene, probala sam u štiklama od 15 centimetara. Voljeti te i biti tvoja mama je najveći blagoslov. Sretan rođendan! Volim te, mama - poručila je Tia, otkrivši da je Domenick rođen u Španjolskoj i duhovito dodavši da ju je visinom odavno prerastao.

Rođendanska proslava održana je u jednom restoranu, gdje je slavljenika dočekalo i slatko iznenađenje. Osoblje mu je donijelo veliki tanjur slastica sa svjećicama, a iako je Domenick zbog pažnje bio nakratko sramežljiv, nije skrivao oduševljenje gestom. Ispod Tijine objave, koju možete pogledati OVDJE odmah su se zaredale brojne čestitke i lijepe želje njezinih pratitelja koji su mu poželjeli sve najbolje.

Domenicka je Tia dobila u prvom braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom. Nakon tog razvoda, bila je u braku s Marijem Mamićem, sinom Zdravka Mamića, s kojim je provela nešto više od šest godina. Ta je ljubavna priča završila u prosincu 2023. godine. Čini se da je poduzetnica danas ponovno sretna. U listopadu prošle godine zaručila se za bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha, a sretnom viješću pohvalila se na društvenim mrežama. - DA tebi zauvijek! - napisala je tada uz fotografiju na kojoj je u prvom planu bio raskošan zaručnički prsten, jasno dajući do znanja da je spremna za novo životno poglavlje.