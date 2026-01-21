Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PONOSNA MAMA

FOTO Slavlje u obitelji bivše Mamićeve supruge, čestitke pljušte: 'Moj se život zauvijek promijenio'

Zagreb: Mario Mamić prošetao sa suprugom Tijom u društvu Tina Jedvaja
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 18:20

Poduzetnica Tia Jurčić svom je sinu jedincu Domenicku na Instagramu čestitala 15. rođendan. Uz zajedničke fotografije podijelila je dirljivu poruku koja je raznježila brojne pratitelje

Domaća poduzetnica Tia Jurčić, pokćerka ekonomista Ljube Jurčića, danas ima veliki razlog za slavlje. Njezin sin Domenick slavi 15. rođendan, a ponosna majka tim mu je povodom posvetila emotivnu objavu na Instagramu. - Prije petnaest godina u Španjolskoj, moj se život zauvijek promijenio. Danas si viši od mene, probala sam u štiklama od 15 centimetara. Voljeti te i biti tvoja mama je najveći blagoslov. Sretan rođendan! Volim te, mama - poručila je Tia, otkrivši da je Domenick rođen u Španjolskoj i duhovito dodavši da ju je visinom odavno prerastao.

Rođendanska proslava održana je u jednom restoranu, gdje je slavljenika dočekalo i slatko iznenađenje. Osoblje mu je donijelo veliki tanjur slastica sa svjećicama, a iako je Domenick zbog pažnje bio nakratko sramežljiv, nije skrivao oduševljenje gestom. Ispod Tijine objave, koju možete pogledati OVDJE odmah su se zaredale brojne čestitke i lijepe želje njezinih pratitelja koji su mu poželjeli sve najbolje.

FOTO Nikolina Pišek na kuhinji nije štedjela! Evo kako izgleda raskoš i luksuz, pohvalila se i detaljem o kojem mnogi maštaju
Zagreb: Mario Mamić prošetao sa suprugom Tijom u društvu Tina Jedvaja
1/36

Domenicka je Tia dobila u prvom braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom. Nakon tog razvoda, bila je u braku s Marijem Mamićem, sinom Zdravka Mamića, s kojim je provela nešto više od šest godina. Ta je ljubavna priča završila u prosincu 2023. godine. Čini se da je poduzetnica danas ponovno sretna. U listopadu prošle godine zaručila se za bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha, a sretnom viješću pohvalila se na društvenim mrežama. - DA tebi zauvijek! - napisala je tada uz fotografiju na kojoj je u prvom planu bio raskošan zaručnički prsten, jasno dajući do znanja da je spremna za novo životno poglavlje.
Ključne riječi
showbiz Kenny Smith rođendan sin Tia Jurčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!