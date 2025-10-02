Bivša supruga Marija Mamića zaručila se za 20 godina stariju NBA legendu i pohvalila se predivnim prstenom

Tia Jurčić, ponovno je pronašla ljubavnu sreću i čini se, spremna je okrenuti novu, uzbudljivu stranicu u svom životu. Nakon što je prije nekoliko godina napustila Hrvatsku i svoj život izgradila u Sjedinjenim Američkim Državama, sada je sa svojim brojnim pratiteljima na Instagramu podijelila vijest kako se zaručila! Njezin odabranik je legendarni američki košarkaš i sportski komentator, Kenny Smith, s kojim je u sretnoj vezi već neko vrijeme. Sretnu vijest objavila je na Instagramu gdje je podijelila fotografiju svog predivnog zaručničkog prstena. "DA tebi zauvijek!", napisala je Tia uz ovu fotografiju. Nije trebalo dugo da se ispod objave zaredaju komentari njezinih prijatelja, poznanika i vjernih pratitelja. "Aaaa daaaajjj, čestitaaam!!", "Čestitke", "Čestitke i sretno", samo su neke od poruka podrške i sreće koje su preplavile njezin profil.

Ove zaruke kruna su ljubavi koja je javnosti postala poznata početkom 2024. godine. Tia, koja je 2023. godine nakon razvoda od Marija Mamića, sina Zdravka Mamića, spakirala kofere i preselila u SAD, tamo je pronašla ne samo novi dom, već i novu ljubav. Njezina veza s 20 godina starijim Kennyjem Smithom, bivšom NBA zvijezdom i popularnim analitičarom emisije "Inside the NBA", od samog je početka privlačila veliku pažnju medija. Par svoju ljubav nije skrivao, a Tia je na društvenim mrežama redovito dijelila zajedničke trenutke, pokazujući koliko je sretna i ispunjena. Zajedno su proslavili njegov 60. rođendan u ožujku ove godine, a viđeni su i na prestižnim događajima poput NBA All-Star vikenda u San Franciscu u veljači, gdje su pozirali s holivudskom legendom Kevinom Costnerom. Njihova zajednička pojavljivanja na crvenom tepihu, kao i na utrci Formule 1 u Abu Dhabiju u prosincu prošle godine, gdje je Tia bila u društvu svjetskih zvijezda poput Adriane Lime i Eve Longorije, samo su potvrdila da je postala dio svjetskog jet-seta.

Za Tiju Jurčić, pokćerku poznatog ekonomista i bivšeg političara Ljube Jurčića, ovo će biti treći brak. Njezina prva velika ljubav bio je američki košarkaš Chris Warren, s kojim je dobila sina Dominika, koji je i danas centar njezinog svijeta. Nakon razvoda od Warrena, Tia je uplovila u bračnu luku s Mariom Mamićem, sinom kontroverznog nogometnog menadžera Zdravka Mamića. Njihov brak godinama je bio pod povećalom javnosti, a slovili su za jedan od najglamuroznijih parova u Hrvatskoj.