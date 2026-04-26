FOTO Ovaj dečko prerušio se u slavnu pjevačicu i osvojio žiri! Mnogi su u čudu kako je uspio iskopirati njen glas

Svoju nagradu donirao je Udruzi za autizam Bjelovar, a nakon pobjede podijelio je i svoje dojmove: „Ja ne pjevam samo za sebe, ja pjevam za mnoge druge ljude koji ovo ne mogu, koji ovo nemaju priliku raditi i nevjerojatna mi je čast da ovo mogu dijeliti s drugim ljudima. Ovo je iznad svih očekivanja, nisam svjestan situacije uopće.“ Njegov spektakularni nastup oduševio je sve prisutne u studiju, a žiri nije skrivao emocije. „Frapirana sam, u nekim trenucima sam se ježila. Ne mogu vjerovati, samo te gledam i pitam se kako je moguće da ti kao muškarac takav glas proizvedeš. Mislim da si svojim nastupom pokazao da ovo nije samo tehnički dobro napravljeno, već si ispričao cijelu priču. Genijalno, ogroman naklon“, poručila mu je Martina Stjepanović Meter, a Mario Roth se nadovezao komentarom: „Ja sam totalno u čudu, Sven. Prošlu nedjelju kad ti je gljiva dodijelila Mariah Carey, mislio sam, Bože, što će to biti kad muški vokal dobije jednu veliku glazbenu divu s iznimnim rasponom i legendarnim whistle registrom. Tvoj vokal je jedno čudo, predivan instrument i bilo mi je iznimno zadovoljstvo gledati ovu transformaciju večeras, hvala ti na tome.“ Enis Bešlagić mu je poručio: „Ne očekuješ nikad da će ti muškarac u kostimu žene probuditi emociju. Taj dar koji imaš koristiš na najbolji mogući način, uživaj u tome“, dok je Goran Navojec za kraj zaključio: „Kad dođe do onog najtežeg, ti ideš još dalje i tražiš još više. Bio si briljantisimo.“

Uz Svena, večer su obilježili i ostali kandidati koji su žarili i palili svojim transformacijama, a latino energiju i potpuno drugačiji scenski izričaj donijela je Dora Trogrlić kao Bad Bunny s pjesmom ‘Tití Me Preguntó’. „Svaka čast, Dora, koliko si velik zadatak imala danas. Napravila si ovo na jako visokoj razini i stvarno ne znam kako ćemo danas odlučivati. Kapa dolje. Gledala sam taj spot od Bad Bunnyja, meni si ti bila zanimljivija, svaka ti čast“, poručila joj je Martina. Emotivnu i uvjerljivu interpretaciju donio je Lovro Juraga kao Amy Winehouse s pjesmom ‘Rehab’. „Ono što je super kod imitacija je to što dopušta da budete i smiješni. Meni je ovo večeras bilo i lijepo i smiješno, a i pomalo tužno kad se sjetim kroz što je ona prošla. Sjajno si to odradio, Lovro“, rekao je Mario. Potpuno drugačiju energiju na pozornicu je donijela Nora Ćurković koja je kao Jennie s pjesmom ‘Like Jennie’ približila K-pop publici u studiju. „Pored tebe bih pohvalio i sve plesače, ovo prvi put gledam i bilo mi je jako zanimljivo. Donijela si jednu novu vrstu energije i dala si se maksimalno, svaka pohvala“, kazao je Enis.

Prepoznatljivu rock autentičnost donijela je Iva Ajduković koja je oduševila kao Goran Bare i izvela pjesmu ‘Mene ne zanima’. Već od prvih taktova bilo je jasno koliko je sigurna u ovoj ulozi, a Enis joj je poručio: „U glasu je ovo bilo fantastično. Da nisam gledao, samo slušao, čuo bih Bareta. Imaš jako poseban dar, bila si odlična.“ Vokalnu moć i scensku sigurnost ponovno je pokazao David Amaro kao Freddie Mercury u izvedbi pjesme ‘Radio Ga Ga’. „Dobio si jednog od najboljih rock vokala koji je ikada postojao i ti to odradiš kao od šale. Od fraza do pokreta, sve si odradio i više nego uvjerljivo“, komentirao je Mario. Plesnu energiju i zaraznu dinamiku donijela je Laura Sučec kao Colonia s pjesmom ‘Deja Vu’, rasplesavši cijeli studio. „Toliko moćno i energično, donijela si sve što Indira jest. Sve je gorjelo, svaka ti čast, bila si prezabavna“, rekla je Martina. Zanimljivu i drugačiju interpretaciju ponudila je transformacija Davida Balinta u Arianu Grande kroz pjesmu ‘7 Rings’. „Meni je ovo bilo jako zabavno i točno. S obzirom na to tko si, ovo je dobilo jednu dodatnu dimenziju i bio si zanimljiviji od same izvođačice“, zaključio je Goran. Sve zahtjevniji izazovi i sve snažnije izvedbe obilježavaju ovu sezonu, a nova epizoda donosi još jednu večer punu transformacija koje se ne propuštaju, već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!