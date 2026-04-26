Pljušte reakcije na Stankovićevu novu gošću: 'Ima ljudi kojima se ne sviđam'

Poznata glumica Anđelka Stević Žugić ovotjedna je gošća emisije "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića. U najavi emisije glumica je progovorila o tome kako je javnost percipira. - Ima ljudi kojima se ne sviđam sigurno, i to vidim isto nekad, kad netko kad prođem kao bude u stilu 'o ne'. Ali dobro, nisu me upoznali još uvijek - priznala je Anđelka, dajući naslutiti da gledatelje očekuje zanimljiva emisija.

Glavni razlog negativnih komentara leži u njezinom privatnom životu. Naime, nakon što se 2021. razvela poslije deset godina braka, ušla je u vezu i kasnije brak s bliskim prijateljem svog bivšeg supruga. Ta je odluka izazvala lavinu osuđujućih komentara, a glumica je doživljavala i neugodnosti poput dobacivanja na ulici.

- Nažalost, ona je to proživjela i kad je bila u drugom stanju. Oni su iskakali iza kontejnera da bi ju uslikali, i nitko ne razmišla u tom trenutku da to uznemirava jednu buduću majku. Onda je tako šetala s djetetom ulicom, da bi joj dobacivali ti koji su gledali te medije. Ne bude to lako ni za gledanje, to su gomile prolivenih suza - kazala je Anđelkina kolegica, glumica Anja Mandić.

Suočena s javnim linčem, Anđelka je odlučila odgovoriti na kazališnim daskama. U monodrami “Šta me opet snađe” progovorila je o pravu žene na sreću nakon razvoda i kritizirala dvostruke standarde u društvu. - Onda je to nekako uzelo maha i onda sam rekla ok, ne mogu vas dobiti na vašem terenu, jer nažalost ovdje vam je sve dozvoljeno, ali na mom terenu, u kazalištu, kad ovdje dođe publika koja je ovdje došla dobrovoljno, nitko ih nije tjerao itd., mogu reći malo šta mislim i da im ne damo puno na značaju, pa nećemo ni sad - zaključila je Stević Žugić.

Unatoč svemu, najava njezinog gostovanja izazvala je većinom pozitivne reakcije gledatelja, koji su u komentarima izražavali podršku i nestrpljenje. - "Kao Anđelka je nezamjenjiva! To je gledati i uživati!", "Upoznala sam je jednom prilikom u Senju...koja je to KRALJIČETINA. Pametna i humoristična. Obožavala sam je u 'Žena s Dedinja'" - neki su od komentara.