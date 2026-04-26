VIDEO Nakon pucnjave nastao totalni kaos: Agenti zbunjeni, JD Vance prvi evakuiran, Trump pao u metežu
FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica
FOTO/VIDEO Cole Allen imao je pištolj, sačmaricu i noževe! Kako je uspio proći čak dvije kontrole? Otkriven jedan detalj
Od 'učitelja mjeseca' do napadača: Evo što otkriva životopis Colea Allena koji je zapucao na elitnoj večeri u Washingtonu
NEDJELJOM U 2

Pljušte reakcije na Stankovićevu novu gošću: 'Ima ljudi kojima se ne sviđam'

Foto: HRT screenshot
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 11:33

Anđelka Stević Žugić, koju publika pamti po seriji “Andrija i Anđelka”, danas će sjesti nasuprot Aleksandra Stankovića

Poznata glumica Anđelka Stević Žugić ovotjedna je gošća emisije "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića. U najavi emisije glumica je progovorila o tome kako je javnost percipira. - Ima ljudi kojima se ne sviđam sigurno, i to vidim isto nekad, kad netko kad prođem kao bude u stilu 'o ne'. Ali dobro, nisu me upoznali još uvijek - priznala je Anđelka, dajući naslutiti da gledatelje očekuje zanimljiva emisija.

Glavni razlog negativnih komentara leži u njezinom privatnom životu. Naime, nakon što se 2021. razvela poslije deset godina braka, ušla je u vezu i kasnije brak s bliskim prijateljem svog bivšeg supruga. Ta je odluka izazvala lavinu osuđujućih komentara, a glumica je doživljavala i neugodnosti poput dobacivanja na ulici.

- Nažalost, ona je to proživjela i kad je bila u drugom stanju. Oni su iskakali iza kontejnera da bi ju uslikali, i nitko ne razmišla u tom trenutku da to uznemirava jednu buduću majku. Onda je tako šetala s djetetom ulicom, da bi joj dobacivali ti koji su gledali te medije. Ne bude to lako ni za gledanje, to su gomile prolivenih suza - kazala je Anđelkina kolegica, glumica Anja Mandić.

Suočena s javnim linčem, Anđelka je odlučila odgovoriti na kazališnim daskama. U monodrami “Šta me opet snađe” progovorila je o pravu žene na sreću nakon razvoda i kritizirala dvostruke standarde u društvu. - Onda je to nekako uzelo maha i onda sam rekla ok, ne mogu vas dobiti na vašem terenu, jer nažalost ovdje vam je sve dozvoljeno, ali na mom terenu, u kazalištu, kad ovdje dođe publika koja je ovdje došla dobrovoljno, nitko ih nije tjerao itd., mogu reći malo šta mislim i da im ne damo puno na značaju, pa nećemo ni sad - zaključila je Stević Žugić.

Unatoč svemu, najava njezinog gostovanja izazvala je većinom pozitivne reakcije gledatelja, koji su u komentarima izražavali podršku i nestrpljenje. -  "Kao Anđelka je nezamjenjiva! To je gledati i uživati!", "Upoznala sam je jednom prilikom u Senju...koja je to KRALJIČETINA. Pametna i humoristična. Obožavala sam je u 'Žena s Dedinja'" - neki su od komentara.

Anđelka Stević Žugić Aleksandar Stanković Nedjeljom u 2 HRT showbiz

VA
VanjaPlank
11:54 26.04.2026.

Sjetimo se samo kako nam je Stanković dovodio onog glumca Trifunovića i predstavljao kao progresivnog i drugačijeg a isti taj drogeraš je nazvao Hrvatsku policiju us_taškom policijom.. A da ne govorim o onom političaru Čedi Jovanoviću koji je svašta odveatno o Hrvatskoj izrekao. Dosta je nama tih "progresivnih" Stankovićevih

Avatar Hrvatsko-Poštenje
Hrvatsko-Poštenje
11:54 26.04.2026.

Pljušte reakcije na Stankovićevu novu gošću: 'Ima ljudi kojima se ne sviđam' ali Aco gdodinama gura dalje na HRT-ju kao svoj na svome jer ima kvalitet i dignitet makar to kod nekih dovodi do domoljubnih frustracija i balkanskih mrziteljskih asocijacija..

OS
Ostrež
11:42 26.04.2026.

Opančarsko kolo. Sramota!

BYE, BYE!

FOTO Evo koji su kandidati u večerašnjoj epizodi 'Survivora' napustili show

Igra s lopticama u eliminacijskom duelu žutog tima u Survivoru presudila je Leonardi Tomić. „Kad sam vidjela da igra nije na snagu, znala sam da mogu dati sto posto, ali nije bilo dovoljno“, poručila je Leonarda nakon poraza, a u dvoboju Srećka i Miloša iz zelenog tima uspješniji je bio Miloš, dok se Srećko oprostio riječima: „Dao sam sve od sebe... na kraju mogu reći da sam ponosan na sebe.“

tko želi biti milijunaš?

Marin u kvizu riskirao na pitanju za 5.000 eura: Znate li vi odgovor?

U novom izdanju kviza Tko želi biti milijunaš? troje natjecatelja okušalo je svoje znanje. Marin Bolanča zaustavljen je na pitanju za prelazak drugog praga te je kući otišao sa 150 eura, dok je Leonard Stojkov netočnim odgovorom na osmom pitanju, bez iskorištenog džokera "pola-pola", osvojio isti iznos. Antonija Kanjer uspješno je prešla prvi prag i svoj put prema milijunu nastavlja u sljedećoj emisiji

