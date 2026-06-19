Evo što domaće televizije donose ovo ljeto: SP središte svega, a tu su i ove serije i filmski klasici

Svima je već dobro poznato da će ovo ljeto obilježiti Svjetsko nogometno prvenstvo, a kao predah od utakmica, koje se mogu pratiti na HTV2, nudi se i mnogo zabavnog programa. Tako nas na javnom servisu očekuje nova telenovela "Plamen ljubavi", čije prikazivanje počinje u petak 26. lipnja, i to u terminu od 12.25 sati. Priča prati Miguel i Luísu koji se vole još od djetinjstva. Nakon što su Miguela osudili zbog ubojstva Luísina oca, sve se promijenilo. Nakon odsluženja zatvorske kazne, Miguela puštaju na slobodu, te on saznaje da se Luisa udala za Zéa, njegova nekadašnjeg najboljeg prijatelja. Luísa i Zé odgajaju kćer Catarinu za koju će Zé otkriti da zaista jest njegovo dijete. Miguelova i Luísina strast ponovno će se rasplamsati 10 godina poslije, odmah nakon što se ponovno susretnu. U nastojanju da vrati kćer za koju nije znao i očisti svoje okaljano ime, Miguel će se suočiti s nizom tajni, spletki i zavjera.

Uz novu seriju i pregršt putopisnog i dokumentarnog programa, tu su i brojni filmski naslovi poput "Frankie i Johnny" te "Što ljubav ima s tim".

I komercijalne televizije pripremile su se za ljeto. Tako nas na RTL-u u prijepodnevnom terminu tijekom tjedna očekuje serija "Viola boje mora" te druga sezona serije "Skriveno u raju". Večernji termin rezerviran je za domaću seriju "San snova", koja prati Alena Stošića (Marko Braić), zvijezdu nogometnog kluba Croatia pred kojim je transfer života u Španjolsku. Kada u bizarnoj nesreći tijekom procesije u rodnom Kamenu ponovno ozlijedi već načeto koljeno, Alen je prisiljen krenuti ispočetka. Ulazak u tridesete donosi mu niz razočaranja – dugo očekivani transfer propada, a istodobno doživljava i krah veze s nekadašnjom misicom Kristinom (Arija Rizvić). Iz grižnje savjesti, jer je upravo ona skrivila njegovu nesreću, mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić) preuzima Alenov sudski proces s pohlepnom mu bivšom djevojkom. Kada Alenova karijera naglo propadne, ruše se svi snovi njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), koji sada mora pronaći novi način da dostigne toliko željeni uspjeh.

Što se tiče filmskog programa na RTL-u, gledatelje očekuju naslovi poput "Kako biti solo", akcijski spektakli "Transformeri: Posljednji vitez" i "Shazam!", kao i komedija "Ti loviš!".

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Drugi program RTL-a tijekom cijelog tjedna u ranovečernjem terminu donosi seriju "Djevojke na zadatku". Na RTL Kockici gledatelji će moći pratiti omiljene serije "Mućke" i "Zvonili ste, milorde", koje će se emitirati tijekom cijelog tjedna u večernjem terminu.

U programu Nove TV sprema se ljeto ispunjeno velikim hollywoodskim hitovima, nagrađivanim naslovima i kultnim klasicima. Filmovi kao što su "Jumanji: Dobro došli u džunglu" i "Jumanji: Iduća razina", inspirativni "Gran Turismo", Oscarom nagrađena drama "One su bombe", akcijski triler "Stranac", avanturistička komedija "Izgubljeni grad" te popularni "Karate Kid" zabavljat će gledatelje ovog ljeta. Što se serijskog programa tiče, Nova TV nastavlja emitirati dramske naslove koji iz epizode u epizodu privlače gledatelje zanimljivom radnjom i neočekivanim preokretima.

Turska uspješnica "Daleki grad" donosi emotivnu priču o ljubavi, odanosti i obiteljskim sukobima, a "Crno more" kroz dramatične životne okolnosti svojih likova istražuje teme slobode, hrabrosti i borbe za bolji život. Nova serija "Nasljednik" gledatelje vodi u svijet obiteljskih zavjeta, tradicije i zabranjene ljubavi, dok "Tajne prošlosti" donose napetu priču u kojoj davno zakopane tajne nastavljaju upravljati sudbinama novih generacija. Ljubitelji domaće produkcije dočekali su i povratak jedne od najpopularnijih hrvatskih serija."Čista ljubav" ponovno se vraća na male ekrane, donoseći gledateljima priču o obiteljskim odnosima, ljubavi, prijateljstvu i životnim izazovima. Upravo je spoj snažnih emocija i prepoznatljivih likova ovu seriju učinio jednom od najuspješnijih domaćih televizijskih uspješnica posljednjih godina.

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Za ljeto se pripremila i Doma TV, i to uz legendarnu trilogiju "Rocky", kao i "Nemoguću misiju", dirljivu dramu "Čovjek zvan Otto", kriminalistički hit "Bratstvo lopova", "Sjeme zla" sa zvjezdanim dvojcem Harrisonom Fordom i Bradom Pittom te akcijski triler "Četiri brata". Doma TV ostaje i dom omiljenih kriminalističkih, akcijskih i dramskih serija koje već godinama imaju vjernu bazu gledatelja. Ljubitelji medicinskih drama mogu pratiti životne i profesionalne izazove doktora Martina Grubera u seriji "Gorski liječnik", kao i dirljive priče iz serije "Liječnica sa sela", koja prikazuje svakodnevni život male zajednice, ispreplićući medicinske slučajeve, obiteljske odnose i emotivne ljudske sudbine.

Napetosti neće nedostajati ni u dugovječnoj njemačkoj hit-seriji "Hamburg 112", koja prati svakodnevni rad policajaca, hitne pomoći i vatrogasaca te prikazuje dinamične slučajeve i utrku s vremenom u spašavanju ljudskih života.

Za ljubitelje kriminalističkih istraga tu su svjetski poznati naslovi "Navy CIS", "FBI" i "Crna lista". Serija "Navy CIS" prati tim specijalnih agenata koji istražuju slučajeve povezane s američkom mornaricom i marincima. "FBI" donosi uvid u rad elitnih federalnih agenata u New Yorku, dok "Crna lista" nastavlja intrigirati gledatelje napetim odnosom između tajanstvenog Raymonda Reda Reddingtona i agentice FBI-ja Elizabeth Keen, uz niz opasnih kriminalaca i složenih zavjera koje ih okružuju.

Akcijsku stranu programa predvode "Cobra 11" i "Škorpion". Legendarna njemačka serija "Cobra 11" već desetljećima oduševljava spektakularnim automobilskim potjerama i adrenalinskim akcijskim scenama, a "Škorpion" prati tim iznimno inteligentnih stručnjaka koji svoje znanje koriste za rješavanje najopasnijih prijetnji i kriznih situacija. Dugo toplo ljeto očito će biti i televizijski jako zanimljivo.