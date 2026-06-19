Iva Todorić je shrvana, objavila bolnu vijest: 'Nepodnošljivo je teško, srce se lomi'

Poduzetnica Iva Todorić na Instagramu, gdje je mnogi poznaju pod nadimkom "Srculence", podijelila je vijest koja je dirnula njezine pratitelje, oprostila se od svoje dugogodišnje kućne ljubimice Megi. U emotivnoj objavi ispričala je kako je njihova kujica, koja je bila dio obitelji punih dvanaest i pol godina, otišla nakon teške i bolne odluke. Uz niz fotografija koje prate cijeli njezin životni put, od razigranog šteneta pa sve do posljednjih trenutaka, Iva je podijelila koliko je Megi bila prisutna u svakodnevici obitelji i koliko je duboko obilježila njihov život. Opisala ju je kao mirnu, nenametljivu, ali nevjerojatno hrabru i dostojanstvenu životinju, koja je ljubav davala bez zadrške i bezuvjetno, na onaj najčišći mogući način. Najpotresniji dio objave odnosi se na trenutak rastanka. Iva je iskreno priznala koliko je odluka bila teška i koliko boli nosi sa sobom, ali i da je donesena iz ljubavi, kako bi Megi bila pošteđena patnje. “Bilo je nepodnošljivo teško, srce se lomi, ali nismo imali dilemu kad smo znali da joj više ne možemo pomoći. Iz ljubavi prema njoj stavili smo njezinu bol ispred vlastite,” napisala je, dodajući kako je Megi posljednje trenutke provela mirno, u toplom zagrljaju obitelji.

Objava je izazvala snažan val suosjećanja među pratiteljima, koji su u komentarima dijelili vlastita iskustva gubitka kućnih ljubimaca i slali riječi utjehe. Mnogi su istaknuli kako je riječ o boli koju ne razumiju svi jednako, iako je veza između čovjeka i životinje često jednako snažna kao i svaka obiteljska povezanost.

Ovaj oproštaj ostavlja dojam duboke, iskrene privrženosti i podsjeća na to koliko kućni ljubimci postaju ravnopravni članovi obitelji, i koliko njihov odlazak ostavlja prazninu koja se teško može riječima opisati.

Uz korištenje AI-ja