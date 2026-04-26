FOTO Luka Modrić posvetio emotivnu objavu jednoj od najvažnijih osoba u svom životu: 'Sve moje'

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Milana, Luka Modrić, na društvenim mrežama objavio je emotivnu čestitku svojoj kćerkici Emi povodom njezinog 13. rođendana. Modrić je pokazao svoju nježniju stranu uz poruku: - Sretan rođendan sve moje! Volim te beskrajno - a objava je u svega nekoliko sati skupila milijun oznaka "Sviđa mi se".

Uz čestitku Luka je s javnosti podijelio i nekoliko obiteljskih fotografija, među kojima je i ona ponosnog oca i slavljenice dok poziraju ispred raskošne čokoladne torte ukrašene jagodama. Na ostalim slikama Modrić i kćerkica provode opušteno vrijeme na brodu, a na posljednjoj im se pridružio ostatak obitelji - supruga Vanja, sin Ivan te druga kći Sofija - na zajedničkoj rođendanskoj fotografiji. Objavu u cjelosti možete pogledati OVDJE.

FOTO Pogledajte raskošnu kuhinju Luke Modrića u Milanu! Legendarni chef podijelio detalje intimne večere

U komentarima su se javili Modrićevi brojni poznati prijatelji, uključujući bivšeg suigrača u Realu, Brazilca Marcela, koji je ostavio emotikone s očima u obliku srca. - "Predivna obitelj", "Sretan rođendan", "Neka je najsretniji", "Madridski princ i njegova dama" - još su neke od reakcija.

Inače, slavljenica Ema odlučila je slijediti očeve stope te već trenira u mlađim uzrastima Milanove akademije. Mlada nogometašica, počela je nizati i uspjehe, pa je tako nedavno s ekipom osvojila Garino Women's Cup, a ponosni Luka je finalnu utakmicu pratio putem videopoziva.