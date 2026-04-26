Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO Nakon pucnjave nastao totalni kaos: Agenti zbunjeni, JD Vance prvi evakuiran, Trump pao u metežu
FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica
FOTO/VIDEO Cole Allen imao je pištolj, sačmaricu i noževe! Kako je uspio proći čak dvije kontrole? Otkriven jedan detalj
Od 'učitelja mjeseca' do napadača: Evo što otkriva životopis Colea Allena koji je zapucao na elitnoj večeri u Washingtonu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EMOTIVNI KAPETAN

FOTO Luka Modrić posvetio emotivnu objavu jednoj od najvažnijih osoba u svom životu: 'Sve moje'

Foto: Instagram
1/8
26.04.2026.
u 12:30

Uz čestitku Luka je s javnosti podijelio i nekoliko obiteljskih fotografija, među kojima je i ona ponosnog oca i slavljenice Eme dok poziraju ispred raskošne čokoladne torte ukrašene jagodama

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i igrač Milana, Luka Modrić, na društvenim mrežama objavio je emotivnu čestitku svojoj kćerkici Emi povodom njezinog 13. rođendana. Modrić je pokazao svoju nježniju stranu uz poruku: - Sretan rođendan sve moje! Volim te beskrajno - a objava je u svega nekoliko sati skupila milijun oznaka "Sviđa mi se". 

Uz čestitku Luka je s javnosti podijelio i nekoliko obiteljskih fotografija, među kojima je i ona ponosnog oca i slavljenice dok poziraju ispred raskošne čokoladne torte ukrašene jagodama. Na ostalim slikama Modrić i kćerkica provode opušteno vrijeme na brodu, a na posljednjoj im se pridružio ostatak obitelji - supruga Vanja, sin Ivan te druga kći Sofija - na zajedničkoj rođendanskoj fotografiji. Objavu u cjelosti možete pogledati OVDJE.

FOTO Pogledajte raskošnu kuhinju Luke Modrića u Milanu! Legendarni chef podijelio detalje intimne večere
1/14

U komentarima su se javili Modrićevi brojni poznati prijatelji, uključujući bivšeg suigrača u Realu, Brazilca Marcela, koji je ostavio emotikone s očima u obliku srca. - "Predivna obitelj", "Sretan rođendan", "Neka je najsretniji", "Madridski princ i njegova dama" - još su neke od reakcija.

Inače, slavljenica Ema odlučila je slijediti očeve stope te već trenira u mlađim uzrastima Milanove akademije. Mlada nogometašica,  počela je nizati i uspjehe, pa je tako nedavno s ekipom osvojila Garino Women's Cup, a ponosni Luka je finalnu utakmicu pratio putem videopoziva.

Ključne riječi
Luka Modrić obitelj kći rođendan showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
LE
Levanto
12:49 26.04.2026.

Ajde Luka ne pretjeruj. Barem tebi ne triba biti u izlogu, dici još manje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
patio od psihičkih poteškoća

Kupila mu je uske traperice i parfem! Liječnica vodila ljubav s pacijentom u ordinaciji i automobilu

Prema riječima pacijenta, doktorica Bastas mu je govorila da je "prestara" za njega te da bi trebao potražiti mlađu partnericu. Njihova je veza potrajala tri godine, sve do početka 2018., a zabilježeno je i kako ga je Bastas vodila u svoju "ogromnu" rezidenciju opremljenu "teretanom, velikim biljarom, barom" i "fontanama". Izjavio je da su se "opijali crnim vinom" te da mu je pokazala "garažu ispunjenu cipelama", kojih je prema njegovoj procjeni bilo oko 300 pari

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!