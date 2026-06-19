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OBITELJSKA BORBA

Zdravlje slavnog glumca ozbiljno narušeno: Teško hoda i govori, obožavatelji u suzama nakon snimke koju je objavila supruga

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 22:15

Na snimci Bruce, držeći plavi balon, naizgled ispunjen helijem, pjeva svojoj supruzi "Sretan rođendan" visokim, zaigranim glasom, nakon čega se veselo nasmije. Objava uključuje i fotografiju nasmijanog para s papirnatim rođendanskim kapicama, svjedočeći o ljubavi koja prkosi teškim okolnostima

Emma Heming Willis, manekenka, poduzetnica i supruga holivudske legende Brucea Willisa, proslavila je svoj 50. rođendan na poseban način. Na svom je Instagram profilu podijelila dirljiv video iz arhiva. Na snimci Bruce, držeći plavi balon, naizgled ispunjen helijem, pjeva svojoj supruzi "Sretan rođendan" visokim, zaigranim glasom, nakon čega se veselo nasmije. Objava uključuje i fotografiju nasmijanog para s papirnatim rođendanskim kapicama, svjedočeći o ljubavi koja prkosi teškim okolnostima.

Ipak, poruka koja prati objavu otkriva dublju pozadinu slavlja. "Danas je mojih velikih 5-0. Moram reći, spremna sam za ovo novo desetljeće i sve što nudi", započela je Emma. Priznala je da su joj četrdesete bile teške, ali je istaknula ponos zbog svega što je postigla kao supruga, majka, partnerica u skrbi i zagovornica. Upravo je ta uloga postala središte njezinog života otkako je Bruceu Willisu 2023. godine dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD), neurološka bolest koja primarno utječe na ponašanje, osobnost i govor.

Otkako je obitelj javno objavila dijagnozu, Emma otvoreno govori o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju. Frontotemporalna demencija je, kako ju je sama opisala, "okrutna bolest" koja je drastično promijenila njihove živote. Prijatelji bliski obitelji, poput redatelja Glenna Gordona Carona, otkrili su da glumac gubi komunikacijske vještine te da je uglavnom neverbalan. "Njegova životna radost je nestala", izjavio je Caron, opisujući tugu situacije u kojoj Willis prepoznaje ljude, ali ne može aktivno sudjelovati u razgovoru.

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Cijela obitelj, uključujući Bruceovu bivšu suprugu Demi Moore i njihove tri kćeri, ujedinila se kako bi mu pružila maksimalnu podršku i ljubav. Emma često naglašava kako je FTD "obiteljska bolest" jer pogađa sve članove. Njihova svakodnevica ispunjena je pokušajima da održe Brucea aktivnim i okruženim ljubavlju, istovremeno se noseći s tugom i neizvjesnošću. Unatoč teškim trenucima, Emma ističe važnost pronalaženja radosti u malim stvarima, poput zajedničkih trenutaka zabilježenih u rođendanskom videu, te nastoji podići svijest o ovoj bolesti kako bi pomogla drugima.

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Ključne riječi
zdravlje bolest demencija emma hemming Bruce Willis showbiz

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