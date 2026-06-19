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Nuša iz 'Gospodina Savršenog' preselila se u Dubai, a sada podiže prašinu fotkama: 'Je li ovdje vruće ili sam to samo ja'

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 21:45

Na objavljenim fotografijama pozira s puno samopouzdanja, odjevena u bijelu majicu i prozirne čipkaste hlače. Uz pitanje "Je li ovdje vruće ili sam to samo ja?", jasno je dala do znanja da se izvrsno snalazi u novoj sredini

Nuša, poznata iz showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je slovensku adresu zamijenila onom u Dubaiju, a njezine objave na društvenim mrežama potvrđuju da uživa u luksuznom novom poglavlju života. Posebnu pozornost privukla je njezina najnovija fotografija snimljena u poznatoj areni u Dubaiju.

Na objavljenim fotografijama pozira s puno samopouzdanja, odjevena u bijelu majicu i prozirne čipkaste hlače. Uz pitanje "Je li ovdje vruće ili sam to samo ja?", jasno je dala do znanja da se izvrsno snalazi u novoj sredini. Domaća publika pamti je kao jednu od najistaknutijih sudionica pete sezone 'Gospodina Savršenog', u kojoj se natjecala za naklonost Karla Godeca. Njezin boravak u showu obilježili su iskrenost i brojni konflikti, a pažnju je privukla i priznanjem o poljupcu koji se dogodio daleko od očiju javnosti. Premda ju je Karlo izbacio u polufinalu, Nuša ističe kako je sudjelovanje u realityju na nju ostavilo snažan dojam: "Sigurno mi je 'Gospodin Savršeni' više upisan na kožu".

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Početkom svibnja 2026. godine, putem Instagrama je obavijestila pratitelje da je kupila kartu u jednom smjeru za Dubai, ostavivši rodnu Sloveniju iza sebe. "Svaki dan učim nešto novo o sebi, o onome tko sam i što želim biti", poručila je Nuša.
Ključne riječi
RTL Gospodin Savršeni reality show televizija TV showbiz

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Pratitelje je uvela u svoj svijet kroz nekoliko pažljivo odabranih isječaka: elegantni crno-bijeli selfie iz garderobe, na kojem pozira u svjetlucavoj mini haljini, zatim umjetnički krupni plan plavo-prugaste tkanine i smeđe torbice, te idiličan prizor dviju čaša ledene kave uz obalu. Kao posljednji kadar, podijelila je i inspirativan citat na engleskom jeziku koji poziva na molitvu, mir i pozitivnost

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