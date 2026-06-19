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VIDEO Aleksandra Prijović više ne izgleda ovako, drastično je promijenila imidž i mnoge razočarala

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 21:00

Nakon velikog uspjeha turneje "Od istoka do zapada" i albuma "Devet života", Prijović je odlučila otvoriti novo poglavlje karijere, i to vrlo promišljeno, pjesmom, estetikom i izgledom koji jasno pokazuju da se ne boji promjena.

Aleksandra Prijović ponovno je privukla veliku pozornost javnosti, no ovoga puta nije se govorilo samo o novoj pjesmi, nego i o njezinoj drastičnoj promjeni imidža. Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica predstavila je najavni singl "Rugoba" s novog studijskog albuma "Bol i alkohol", a obožavatelje je posebno iznenadila njezina nova bob-frizura, s kojom izgleda gotovo neprepoznatljivo. Nakon velikog uspjeha turneje "Od istoka do zapada" i albuma "Devet života", Prijović je odlučila otvoriti novo poglavlje karijere, i to vrlo promišljeno, pjesmom, estetikom i izgledom koji jasno pokazuju da se ne boji promjena. Kratki promotivni video objavljen na Instagramu donosi crno-bijele, stilizirane kadrove u kojima pjevačica pozira u glamuroznim i dramatičnim izdanjima, no najviše se ističe upravo njezina nova frizura. Kratki bob dao joj je sofisticiraniji, zreliji i pomalo filmski izgled, potpuno drukčiji od onoga na kakav je publika dosad navikla.

U videu za “Rugobu” izmjenjuju se kadrovi pjevačice, muškog modela i luksuznih automobila, a cijela estetika odaje dojam visokog stila i pažljivo izgrađenog vizualnog zaokreta. Ipak, koliko god je nova pjesma izazvala rasprave, čini se da je upravo Aleksandrin izgled bio jedna od glavnih tema među pratiteljima. Brojni su komentirali da joj nova frizura izvrsno pristaje, hvaleći njezinu odvažnost i uspoređujući je čak s Monicom Bellucci.

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Sam naziv pjesme, “Rugoba”, odmah je pobudio znatiželju, a tekst govori o privlačnosti prema muškarcu koji je izvana neodoljiv, ali karakterno daleko od idealnog. Glazbeno, singl donosi moderniji pop zvuk, što je dio publike dočekao s oduševljenjem, dok su drugi priznali da im nedostaje njezin raniji, izraženiji pop-folk izričaj. Reakcije su se, očekivano, nizale iz minute u minutu. Dok su joj kolegice poput Jelene Rozge i Milice Todorović pružile podršku, fanovi su bili podijeljeni. Jedni su poručivali da se “mama vratila” i da je “pojela”, hvaleći novu energiju i vizualnu transformaciju, dok su drugi smatrali da se previše udaljila od zvuka po kojem su je zavoljeli.

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Unatoč podijeljenim komentarima, jedno je sigurno: Aleksandra Prijović zna kako izazvati reakciju. Novom pjesmom, albumom i posebno promjenom frizure pokazala je da je spremna riskirati, mijenjati se i graditi drukčiji, odvažniji imidž. Njezin novi bob već je postao tema za sebe, a “Rugoba” je, i prije nego što je publika stigla donijeti konačan sud, označila početak nove faze njezine karijere.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
pjevačica frizura imidž Aleksandra Prijović showbiz

Komentara 6

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Avatar artemiš
artemiš
21:32 19.06.2026.

Ružna žena ogromne brade. Fuj

GH
Gholum
21:32 19.06.2026.

Sad mi je lakše kada ste nas izvijestili o tome.

BR
Brnjonjo
21:25 19.06.2026.

Oooo čobanii

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