VIDEO Evo kako izgleda slavlje za milijunaše! Indiru Levak pozvali da napravi spektakl, sve je javno objavljeno

Bivša pjevačica grupe Colonia, 52-godišnja Indira Levak bila je jedno od glavnih lica privatnog rođendanskog slavlja Jelene Đoković, održanog u Ateni, a objavljene snimke otkrivaju opuštenu i veselu atmosferu te raspoloženje koje je vladalo među uzvanicima. Na videozapisima se vidi kako je slavni teniski as Novak Đoković uzeo mikrofon u ruke i zapjevao, dok je istodobno plesao sa suprugom Jelenom, ali i s ostalim gostima večeri. Indira Levak izvodila je svoje najveće hitove, a prema svemu viđenom, atmosfera je bila ispunjena glazbom, smijehom i dobrim raspoloženjem. Njezin nastup na ovoj privatnoj proslavi dolazi u posebno važnom razdoblju karijere. Indira ove godine obilježava tri desetljeća glazbenog djelovanja, a tim povodom najavila je i veliki koncert u zagrebačkoj Areni.

Nakon odlaska iz Colonije 2017. godine uspješno je nastavila samostalnu karijeru, a poziv na slavlje jedne od najpoznatijih sportskih obitelji u regiji još jednom potvrđuje njezinu popularnost i prepoznatljivost na regionalnoj sceni.

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Posljednjih mjeseci pažnju javnosti privukao je i njezin privatni život. Indira se 2024. godine razvela od Miroslava Levaka, koji je i nakon razvoda ipak ostao njezin menadžer. Nedavno je izjavila kako vjeruje u mogućnost njihova pomirenja, a zanimljivo je da je u isto vrijeme i on boravio u Ateni sa svojim sinom. Tekst o tome pročitajte OVDJE.