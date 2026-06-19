FOTO Grudi ove navijačice na utakmici BiH privukle su sve poglede! Nikog ne ostavlja ravnodušnim

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz od Švicarske rezultatom 4:1, no nakon posljednjeg sučevog zvižduka razgovor na društvenim mrežama brzo je skrenuo s terena na tribine. Uz rezultat i igru, najveću pažnju privukla je jedna gledateljica čija je pojava u potpunosti zasjenila nogometne teme. Riječ je o Jean Marie, američkoj pjevačici, glumici i influencerici koja je svojim dolaskom na stadion odmah postala viralna. U pripijenom crvenom kombinezonu, koji je istaknuo njezin upečatljiv stil i bujne grudi, privukla je poglede kamera, fotografa i navijača, a njezine fotografije ubrzo su se počele širiti društvenim mrežama brzinom koja je nadmašila sportske vijesti. Na TikToku je prati više od 3,3 milijuna ljudi, a upravo joj je ta digitalna prisutnost dodatno osigurala status globalno prepoznatljive influencerice.

Jean Marie posljednjih godina gradi ozbiljnu karijeru u glazbenoj industriji, gdje se profilirala kao izvođačica modernog pop zvuka. Uz glazbu, okušala se i u glumi, pojavljujući se u različitim televizijskim projektima, čime je dodatno proširila svoj profesionalni portfelj i učvrstila prisutnost u američkoj zabavnoj industriji. Osim karijere, često ističe svoje raznoliko podrijetlo, libanonsko i brazilsko, koje, kako kaže, snažno utječe na njezin identitet i umjetnički izraz. Obrazovala se na Floridi, gdje je završila studij međunarodnih odnosa, a zanimljivo je i da tečno govori arapski jezik. Još kao tinejdžerica pokazivala je ambiciju i kreativnost, pa je u ranoj dobi napisala knjigu o samopouzdanju, čime je nagovijestila put javne osobe koja će graditi karijeru pred kamerama i publikom.

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Iako je utakmica Bosna i Hercegovina, Švicarska završila uvjerljivim porazom, čini se da će se ovaj sportski susret jednako pamtiti po onome što se događalo na tribinama. Jean Marie, svjesno ili nesvjesno, postala je glavna sporedna zvijezda večeri, a njezina pojava još jednom pokazuje koliko se sport i pop-kultura danas lako isprepliću u viralnim trenucima koji nadilaze samu igru.

**Uz korištenje AI-ja