POZNATO TV LICE

FOTO Nekadašnja zvijezda domaćih sapunica zbog vjere se posvetio neočekivanom poslu, a evo kako danas izgleda

Zagreb: Prijem predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović u prigodi Dana državnosti
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
11.11.2025.
u 19:50

U kinu Studentskog centra u Zagrebu okupilo se više od 1000 ljudi kako bi pogledalo projekciju filma '260 dana' redatelja Jakova Sedlara, među kojima je bio i glumac Robert Kurbaša

Markantni Splićanin Robert Kurbaša (48) nekoć je bio nezaobilazno lice na televizijskim ekranima, a uloge u serijama poput "Ljubav u zaleđu" i "Ponos Ratkajevih" donijele su mu status zvijezde. Iako se čini da je nestao, Kurbašu s vremena na vrijeme imamo priliku vidjeti u javnosti, a jedna takva bila je sinoćnja premijera filma Jakova Sedlara '260 dana'. U kinu Studentskog centra u Zagrebu okupilo se više od 1000 ljudi, među kojima i Kurbaša u sivoj košulji i crno bijelom sakou na kvadratiće.

Inače, Kurbaša voli reći kako se nije povukao iz fokusa javnosti, već je svjesno promijenio prioritete. Posljednjih godina život u glavnom gradu zamijenio je mirnijim obiteljskim okruženjem u Samoboru, a televiziju kazalištem i autorskim projektima. Svoju mirnu luku pronašao je uz suprugu Kristinu Matković, bivšu Miss Universe Dalmacije, s kojom je u braku od 2013. godine. Par ima troje djece, sinove Marka Iliju i Emanuela te dugo priželjkivanu kćer Ellu. - Ne stajemo dok ne bude curica - izjavio je svojedobno glumac za Story, a danas smatra da je troje djece savršena brojka. - Biti roditelj je najljepši, ali i najteži zadatak. Želimo im omogućiti pristojan život .-pojasnio je Robert, koji sa suprugom ne planira imati više djece.

Zagreb: Premijera filma 260 dana
10.11.2025., Zagreb - U Studenskom centru odrzala se premijera filma Jakova Sedlara 260 dana. Robert Kurbasa Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Upravo ga je ljubav prema vjeri, koja igra veliku ulogu u njegovu životu, odvela u neočekivanom smjeru - izradu unikatnih krunica. Kao štovatelj marijanskih svetišta, nije bio zadovoljan postojećom ponudom pa je odlučio stvoriti nešto drugačije. U suradnji s jednom umjetničkom radionicom te kiparom Feđom Aaronom Bučićem, osmislio je i izradio stotinu jedinstvenih krunica, svaka izrađena od maslinovog drva i kamenčića iz Međugorja.

FOTO Sjećate se njega? Nekadašnji miljenik Hrvatica prošetao je zagrebačkom špicom u najslađem društvu
Zagreb: Prijem predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović u prigodi Dana državnosti
1/12

Kako je rekao, ovaj projekt za njega nije bio samo posao, već i ispunjenje osobnog cilja. - Ponosan sam na to jer su krunice jako lijepe i unikatne - kratko je poručio glumac, koji je također interpretirao knjigu majstora poezije Tina Ujevića "Pobratimstvo lica u svemiru" te izveo monodramu "Ispit savjesti". Njegov odmak od medijske eksponiranosti zapravo je povratak vrijednostima koje su mu najvažnije, a to su obitelj, vjera i autentično umjetničko stvaralaštvo.

Ključne riječi
showbiz vjera sapunice glumac Robert Kurbaša

Avatar Athene
Athene
20:22 11.11.2025.

Samo da i ovaj ne navuče na sebe haljinu...Hrvati su počeli masovno nositi haljine 😵

Kupnja