Preminula je legendarna glumica: Bila je nominirana za Oscara, a pamti se po filmu iz 80-ih godina

Legendarna glumica Sally Kirkland preminula je danas u ranim jutarnjim satima u Palm Springsu u Kaliforniji, samo nekoliko dana nakon što je primljena u hospicij. Vijest je za američke medije, uključujući i TMZ, potvrdio njezin predstavnik Michael Greene, koji je izjavio da će glumica svima jako nedostajati. Greene je dodao kako je uz nju u posljednjim trenucima bio njezin bliski prijatelj i bivši učenik Cody Galloway, pružajući joj utjehu do samog kraja. Njezin odlazak označava kraj jedne izvanredne karijere koja je trajala više od šest desetljeća i ostavila neizbrisiv trag u filmskoj industriji.

Posljednja godina života za Kirkland bila je obilježena teškom borbom s narušenim zdravljem. Zbog visokih medicinskih troškova, njezini su prijatelji u studenome prošle godine pokrenuli GoFundMe kampanju kako bi joj osigurali potrebnu skrb. Na stranici kampanje navedeno je da je glumica pretrpjela niz teških ozljeda, uključujući lom četiri kosti u vratu, desnog zgloba i lijevog kuka. Tijekom oporavka razvila je i dvije po život opasne infekcije, što je zahtijevalo opsežne hospitalizacije koje su premašile pokriće njezinog osiguranja.

Njezino se stanje dodatno pogoršalo nakon pada pod tušem, kada je ostala bez nadzora te ozlijedila rebra i stopalo, uz brojne posjekotine i modrice. Zbog kombinacije demencije i teških fizičkih ozljeda, postalo je nužno da prima 24-satnu skrb u specijaliziranoj ustanovi, prije nego što je konačno prebačena u hospicij gdje je, prema riječima organizatora kampanje, mirno odmarala. Obožavatelji su se na društvenim mrežama oprostili od glumice, opisujući je kao "fantastičnu, podcijenjenu glumicu" i "ikonu crvenog tepiha".

Vrhunac karijere Sally Kirkland dosegnula je 1987. godine zahvaljujući glavnoj ulozi u nezavisnoj drami "Anna". Njezina maestralna izvedba češke imigrantice koja u New Yorku traži svoju nekada slavnu sunarodnjakinju donijela joj je Zlatni globus za najbolju glumicu u drami i nominaciju za prestižnu nagradu Oscar. Iako Oscara nije osvojila, ta joj je uloga osigurala status jedne od najcjenjenijih karakternih glumica svoje generacije.

Tijekom svoje bogate karijere, Sally Kirkland pojavila se u više od 250 filmskih i televizijskih projekata. Glumila je u klasicima poput filma "Žalac" (1973.), ali i u blockbusterima kao što je "Svemogući Bruce" (2003.) te u hvaljenim dramama poput "JFK". Televizijska publika pamtit će je po ulogama u serijama "Dolina lutaka", "Ubojstvo, napisala je" i "Dadilja". Osim glume, bila je i članica legendarne umjetničke komune The Factory Andyja Warhola te aktivna sudionica avangardne kazališne scene New Yorka šezdesetih godina, što svjedoči o njezinoj svestranosti i umjetničkoj odvažnosti.