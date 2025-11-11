Naši Portali
TUŽAN KRAJ

Preminula je legendarna glumica: Bila je nominirana za Oscara, a pamti se po filmu iz 80-ih godina

Legendarna američka glumica Sally Kirkland, najpoznatija po ulozi u filmu "Anna" za koju je osvojila Zlatni globus i nominaciju za Oscara, preminula je u 84. godini

Legendarna glumica Sally Kirkland preminula je danas u ranim jutarnjim satima u Palm Springsu u Kaliforniji, samo nekoliko dana nakon što je primljena u hospicij. Vijest je za američke medije, uključujući i TMZ, potvrdio njezin predstavnik Michael Greene, koji je izjavio da će glumica svima jako nedostajati. Greene je dodao kako je uz nju u posljednjim trenucima bio njezin bliski prijatelj i bivši učenik Cody Galloway, pružajući joj utjehu do samog kraja. Njezin odlazak označava kraj jedne izvanredne karijere koja je trajala više od šest desetljeća i ostavila neizbrisiv trag u filmskoj industriji.

Posljednja godina života za Kirkland bila je obilježena teškom borbom s narušenim zdravljem. Zbog visokih medicinskih troškova, njezini su prijatelji u studenome prošle godine pokrenuli GoFundMe kampanju kako bi joj osigurali potrebnu skrb. Na stranici kampanje navedeno je da je glumica pretrpjela niz teških ozljeda, uključujući lom četiri kosti u vratu, desnog zgloba i lijevog kuka. Tijekom oporavka razvila je i dvije po život opasne infekcije, što je zahtijevalo opsežne hospitalizacije koje su premašile pokriće njezinog osiguranja.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere
1/49

Njezino se stanje dodatno pogoršalo nakon pada pod tušem, kada je ostala bez nadzora te ozlijedila rebra i stopalo, uz brojne posjekotine i modrice. Zbog kombinacije demencije i teških fizičkih ozljeda, postalo je nužno da prima 24-satnu skrb u specijaliziranoj ustanovi, prije nego što je konačno prebačena u hospicij gdje je, prema riječima organizatora kampanje, mirno odmarala. Obožavatelji su se na društvenim mrežama oprostili od glumice, opisujući je kao "fantastičnu, podcijenjenu glumicu" i "ikonu crvenog tepiha".

Vrhunac karijere Sally Kirkland dosegnula je 1987. godine zahvaljujući glavnoj ulozi u nezavisnoj drami "Anna". Njezina maestralna izvedba češke imigrantice koja u New Yorku traži svoju nekada slavnu sunarodnjakinju donijela joj je Zlatni globus za najbolju glumicu u drami i nominaciju za prestižnu nagradu Oscar. Iako Oscara nije osvojila, ta joj je uloga osigurala status jedne od najcjenjenijih karakternih glumica svoje generacije.

Tijekom svoje bogate karijere, Sally Kirkland pojavila se u više od 250 filmskih i televizijskih projekata. Glumila je u klasicima poput filma "Žalac" (1973.), ali i u blockbusterima kao što je "Svemogući Bruce" (2003.) te u hvaljenim dramama poput "JFK". Televizijska publika pamtit će je po ulogama u serijama "Dolina lutaka", "Ubojstvo, napisala je" i "Dadilja". Osim glume, bila je i članica legendarne umjetničke komune The Factory Andyja Warhola te aktivna sudionica avangardne kazališne scene New Yorka šezdesetih godina, što svjedoči o njezinoj svestranosti i umjetničkoj odvažnosti.
