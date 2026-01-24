FOTO Nasmijana i fit! Nives Celzijus javila se iz teretane: 'Odlučila sam biti najljepša'

Pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus javila se ponovno na društvenim mrežama te pokazala kako trenira. Nives se javila s treninga te pokazala kako diže bučice, a iza nje se može vidjeti i njezin trener koji ju je upozorio da snima i da joj fali osmijeh dok izvodi vježbu. "Odlučila sam biti najljepša u ovoj godini", napisala je Nives pored fotografije na kojoj je pozirala u uskom sportskom kompletu koji je pokazao njezinu zavidnu figuru.

Foto: Instagram

Inače, Nives je svojom prethodnom objavom na Instagramu izazvala lavinu reakcija. U kratkom videu pokazala je zavidnu fleksibilnost izvodeći zahtjevnu stojeću špagu uza zid. Odjevena u crnu sportsku vrlo kratku kombinaciju, Nives je demonstrirala rezultate redovitog vježbanja, a cijeli prizor dodatno je začinila svojim prepoznatljivim humorom. "Imam dobro opravdanje zašto mi zidovi nikad nisu čisto bijeli", napisala je u opisu videa, aludirajući na to da njezina stopala tijekom istezanja ostavljaju tragove.

Video nije ostao nezapažen ni kod njezine mačke, koja se znatiželjno prošetala kroz kadar i provjerila što njezina vlasnica radi, što je dodatno raznježilo publiku i potvrdilo hashtag #lifewithcats. Kao što se i očekivalo, komentari ispod objave nisu izostali. Obožavatelji su je obasuli komplimentima na račun njezine forme i ustrajnosti. "Trud i volja daju takve rezultate, svaka joj čast, bravo Nives", jedan je od komentara koji sažima divljenje mnogih. Drugi su se, pak, nadovezali na njezin duhovit opis. "Wow! Moguće da, radi očuvanja bjeline zidova, samo trebaš oprati stopala prije vježbanja", praktično je savjetovao jedan pratitelj, dok je drugi u šali zaključio: "Jednom u životu poželjeh biti tapeta".

Ova objava još je jedan dokaz svestranosti Nives, koja uspješno balansira između karijere pjevačice, spisateljice i medijske ličnosti. Nakon što je nedavno održala koncert u Svetom Ivanu Zelini, Nives očito ne miruje, već pronalazi vrijeme za brigu o tijelu i duhu, istovremeno dijeleći autentične trenutke sa svojom vjernom publikom. Njezin pristup životu, u kojem se isprepliću glamur, disciplina i iskreni humor, razlog je zbog kojeg je i dalje jedna od najpraćenijih i najomiljenijih osoba na domaćoj javnoj sceni.

Svestrana Nives na Instagramu je nedavno podijelila rijetku fotografiju iz mladosti, prisjetivši se kako je izgledala prije gotovo dva desetljeća. - Napokon sam odlučila počistiti ladice od računa iz 2008. i naletih na ovo... - napisala je Celzijus uz fotografiju koja je nju i njezine pratitelje vratila u 2006. godinu. Neočekivano otkriće tijekom pospremanja postalo je povod za nostalgičnu objavu, a uz staru uspomenu Nives je podijelila i iznenađujuće priznanje o tome kako se tada osjećala u vlastitoj koži.

- Bila sam uvjerena da sam predebela - dodala je kratko u opisu. Ovaj iskreni osvrt na prošlost potaknuo ju je na postavljanje novog cilja. - Nova novogodišnja rezolucija mi je ponovno ući u neku od ovih haljina... - zaključila je Nives u svom prepoznatljivom, vedrom duhu.