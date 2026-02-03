Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FOTOGRAFIJA NA INSTAGRAMU

FOTO Najnovijom objavom u donjem rublju Lidija Bačić izazvala je lavinu komentara

ARHIVA: Zagreb: Pjeva?ica Lidija Ba?i?
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 08:00

Tisuće lajkova i stotine komentara počeli su se nizati unutar samo nekoliko minuta, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić, poznatija pod nadimkom Lille, ne prestaje intrigirati javnost. Svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela ostaviti pratitelje bez daha. Naime, atraktivna Splićanka podijelila je profesionalnu studijsku fotografiju na kojoj pozira u minimalističkom kompletu donjeg rublja boje kože i Lille je dokazala zašto nosi titulu jedne od najseksepilnijih žena na domaćoj sceni. Fotografija, koja odiše estetikom pin-up modela, dio je editorijale koji krase njezin iznimno popularni godišnji kalendar za 2026. godinu, a koji njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svake godine.

Očekivano, objava je u rekordnom roku izazvala lavinu reakcija. Tisuće lajkova i stotine komentara počeli su se nizati unutar samo nekoliko minuta, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Uz uobičajene emotikone vatre i srca, koji su preplavili odjeljak za komentare, našle su se i brojne maštovite poruke. Jedan joj je pratitelj tako duhovito poručio: "Lidija ajd me pozovi na večeru... jer kad žena plaća to se ne odbija".

Zanimljivo je primijetiti da komplimenti nisu stizali samo iz Hrvatske i regije, već iz cijelog svijeta, o čemu svjedoče poruke na makedonskom, japanskom, španjolskom jeziku. To samo potvrđuje da je Lidijina popularnost odavno prešla granice i da njezin atraktivan izgled i karizma imaju obožavatelje na svim kontinentima. Lille nimalo ne zapostavlja svoju glazbenu karijeru, koja je okosnica njezinog uspjeha. Karijera Lidije Bačić traje već gotovo dva desetljeća, još od kada se 2005. godine istaknula kao finalistica druge sezone showa "Hrvatski Idol".

FOTO Thompson osvojio četiri Cesarice, statuu mu uručio izbornik Dalić, a trijumfirala je i Jasna Zlokić
ARHIVA: Zagreb: Pjeva?ica Lidija Ba?i?
1/112
Ključne riječi
showbiz Instagram fotografija donje rublje Lidija Bačić Lille Lidija Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

književna preporuka miljenka jergovića

Integrali su u hrvatsku književnost dvaput ulazili: Prvi put, nepotpuni, preko Anamarije Paljetak, a drugi put cijele ih je prenio Josip Osti

U izdanju Meandar medija Osti je prvi put na našim jezicima objavio cjelovito izdanje "Integrala". Život mu je bližio kraju, odavno već pisao je na slovenskom, kao slovenski pisac i pjesnik, premda mu je materinji jezik bio hrvatski, on ga je prethodno zvao srpskohrvatski/hrvatskosrpski, i premda je, kao što je ovdje već jasno, bio Sarajlija i Bosanac, te Hrvat za slučaj da je neku bravu potrebno otključati nacionalnim ključem

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!