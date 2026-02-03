FOTO Najnovijom objavom u donjem rublju Lidija Bačić izazvala je lavinu komentara

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić, poznatija pod nadimkom Lille, ne prestaje intrigirati javnost. Svojom posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela ostaviti pratitelje bez daha. Naime, atraktivna Splićanka podijelila je profesionalnu studijsku fotografiju na kojoj pozira u minimalističkom kompletu donjeg rublja boje kože i Lille je dokazala zašto nosi titulu jedne od najseksepilnijih žena na domaćoj sceni. Fotografija, koja odiše estetikom pin-up modela, dio je editorijale koji krase njezin iznimno popularni godišnji kalendar za 2026. godinu, a koji njezini obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju svake godine.

Očekivano, objava je u rekordnom roku izazvala lavinu reakcija. Tisuće lajkova i stotine komentara počeli su se nizati unutar samo nekoliko minuta, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima. Uz uobičajene emotikone vatre i srca, koji su preplavili odjeljak za komentare, našle su se i brojne maštovite poruke. Jedan joj je pratitelj tako duhovito poručio: "Lidija ajd me pozovi na večeru... jer kad žena plaća to se ne odbija".

Zanimljivo je primijetiti da komplimenti nisu stizali samo iz Hrvatske i regije, već iz cijelog svijeta, o čemu svjedoče poruke na makedonskom, japanskom, španjolskom jeziku. To samo potvrđuje da je Lidijina popularnost odavno prešla granice i da njezin atraktivan izgled i karizma imaju obožavatelje na svim kontinentima. Lille nimalo ne zapostavlja svoju glazbenu karijeru, koja je okosnica njezinog uspjeha. Karijera Lidije Bačić traje već gotovo dva desetljeća, još od kada se 2005. godine istaknula kao finalistica druge sezone showa "Hrvatski Idol".