'U toj kući toliko hladno, a u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji': Ella Dvornik o životu s bivšim

Poznata influencerica Ella Dvornik putem Instagrama je obavijestila pratitelje o svom ponovnom odlasku u Istru, gdje će tjedan dana boraviti s bivšim suprugom Charlesom Pearceom i njihovom djecom. "Prvi je tjedan u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim", izjavila je influencerica na Storyju. Podijelila je i par pojedinosti o samom boravku. Našalila se: "Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji."

Ova neobična situacija, koja je zatekla javnost, posljedica je privremene sudske odluke o zajedničkom skrbništvu. Ella je prethodno, odgovarajući na upite o tome borave li kćeri s njom, detaljnije obrazložila sudsku mjeru.

FOTO Ella Dvornik objavila nikad viđene fotografije s ocem Dinom: 'Fotkale ljubavnice'

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, za sad. Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", kazala je. Sukladno toj odluci, Ella i Charles svaka dva tjedna provode po sedam dana s djecom u zajedničkom kućanstvu. "Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", podijelila je Dvornik.