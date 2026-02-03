Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 29
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u Istri

'U toj kući toliko hladno, a u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji': Ella Dvornik o životu s bivšim

23.12 1990. Zagreb: Rođena Ella Dvornik
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
03.02.2026.
u 08:15

Podijelila je i par pojedinosti o samom boravku. Našalila se: "Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji."

Poznata influencerica Ella Dvornik putem Instagrama je obavijestila pratitelje o svom ponovnom odlasku u Istru, gdje će tjedan dana boraviti s bivšim suprugom Charlesom Pearceom i njihovom djecom. "Prvi je tjedan u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem tjedan dana živjeti sa svojim bivšim", izjavila je influencerica na Storyju. Podijelila je i par pojedinosti o samom boravku. Našalila se: "Ovaj put u Istru nosim samo stvari za trening i ovako da se obučem, jer sam prošli put nosila outfite kao da se lijepo oblačim, ali sad mi se ne da. I moram ponijeti pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji."

Ova neobična situacija, koja je zatekla javnost, posljedica je privremene sudske odluke o zajedničkom skrbništvu. Ella je prethodno, odgovarajući na upite o tome borave li kćeri s njom, detaljnije obrazložila sudsku mjeru.

FOTO Ella Dvornik objavila nikad viđene fotografije s ocem Dinom: 'Fotkale ljubavnice'
23.12 1990. Zagreb: Rođena Ella Dvornik
1/27

"Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo, za sad. Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", kazala je. Sukladno toj odluci, Ella i Charles svaka dva tjedna provode po sedam dana s djecom u zajedničkom kućanstvu. "Ovo je najveći apsurd ikad, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili", podijelila je Dvornik.
Ključne riječi
obitelj rastava razvod Kuća Istra ella dvornik showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!