FOTO Maloljetna nogometna zvijezda (17) na odmoru s 30-godišnjom influencericom, fanovi zgroženi

Nakon poraza sa španjolskom reprezentacijom u finalu Lige nacija protiv Portugala, mlada nogometna superzvijezda, Lamine Yamal (17), odlučio je uzeti predah od nogometa i zaputiti se na odmor u Italiju. No, umjesto opuštajućeg odmora, mladi nogometaš postao je meta glasina nakon što su i on i popularna influencerica Fati Vazquez na društvenim mrežama objavili fotografije s istih lokacija - od vožnje brodom i opuštanja uz bazen do panoramskog leta helikopterom.

Španjolski novinar Javi de Hoyos brzo je reagirao na nagađanja o mogućoj romansi, tvrdeći kako je razgovarao s Yamalom koji je kategorički negirao bilo kakvu ljubavnu vezu s Vazquez. Prema njegovim riječima, Yamal nije putovao sam, već u društvu suigrača iz Barcelone, a Fati bi mogla biti povezana s nekim drugim članom momčadi.

🚨 17-year old Lamine Yamal and 30-year old Spanish influencer Fati Vazquez are spending holidays together. 🏝️



(Source: @Somhiseremfcb) pic.twitter.com/OQrQhwpALk — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 17, 2025

Yamal’s new gf is 30 years old💀 pic.twitter.com/Od0kKWei10 — Resul 🇽🇰 (@resul_fcb) June 16, 2025

Situacija je poprimila ozbiljniji ton kada je Vasquez, inače bivša stjuardesa koja danas broji više od milijun pratitelja na društvenim mrežama, počela primati optužbe za grooming (uspostavljanje odnosa povjerenja i emocionalne veze između djeteta i (najčešće) odrasle osobe), a posljedično i prijetnje smrću. Influencerica je na svom Instagram profilu podijelila poruku u kojoj je osudila negativne komentare i prijetnje:

- Žalosno je koliko tame neki ljudi nose u sebi kada mogu nekome zaželjeti smrt, a da ga ni ne poznaju. Ono što drugi projiciraju govori više o njima nego o meni. Biram živjeti s namjerom, rasti i okružiti se svjetlom. Onima koji mi žele loše, želim iscjeljenje. Nitko tko je u miru sa sobom ne želi napakostiti drugome - napisala je putem storija, a zatim podijelila i video uz koji je poručila: - Zamislite pričati loše o meni dok ja ovako uživam - i dodatno navukla bijes javnosti.

Zanimljivo je da Yamal ima burnu povijest kada je riječ o ljubavnom životu. Prošlog ljeta bio je u vezi s TikTok zvijezdom Alex Padillom, no ta je veza naglo završila nakon što se pojavio kompromitrajući video njegove tadašnje djevojke. Kasnije je viđen u društvu još jedne TikTok influencerice, Anne Gegnoso, ali ni ta veza nije potrajala.