FOTO Ljudi ne mogu vjerovati što je Meštar obukao u 'Dobro jutro, Hrvatska': 'Nisu za muškarce'

Voditelj Davor Meštrović, jedno od zaštitnih lica HRT-a, ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta zbog hrabrog modnog odabira. Naime, na službenoj Facebook stranici emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' osvanula je objava u čijem opisu stoji: "Dvoboj čarapama Bruno Šimleša vs. Meštar". Na fotografijama voditelj i njegov gost, pisac Bruno Šimleša, pokazuju svoje smjele odabire. Dok je Šimleša nosio šarene čarape na pruge, što od njega mnogi i očekuju, popularni Meštar odlučio se za jarko crveni model s crnim i žutim crtama, detalj koji je pokrenuo živahnu raspravu među gledateljima.

Objava je brzo prikupila stotine reakcija, a velik dio gledatelja bio je oduševljen Meštrovićevim stilom. Pohvale su se nizale u komentarima poput: - "Meštar doktor", "Meštar ima stila", "Čarapice su za deset" - čime su gledatelji jasno pokazali da cijene njegovu ležernost i spremnost na igru s modom. Mnogi su istaknuli kako je upravo ta opuštenost jedan od razloga zašto ga publika toliko voli i vjerno prati godinama.

Ipak, čak i među onima koji su pozdravili ovaj modni istup, osjetila se doza iznenađenja. Mnogi su istaknuli kako ih Šimlešin odabir nije začudio, no Meštrovićev jest. - Bruno me ne čudi, ali Meštar me bome iznenadio - napisao je jedan pratitelj, dok su ga drugi branili komentarima poput: - Pa to je naš Meštar, uvijek spreman na takve stvari - potvrđujući da voditelj i dalje zna kako iznenaditi svoju publiku.

FOTO Meštar u 'Dobro jutro, Hrvatska' iznenadio sve jednim detaljem: Doris Pinčić ga podržala

Međutim, nisu svi dijelili entuzijazam. Manji, ali glasan dio komentatora smatrao je da takav odabir nije primjeren. Kritike su se svele na to da su čarape "djetinjaste", a neki su bili i izravniji: - To nisu čarape za muškarce nego za djecu - glasi jedan komentar. Unatoč podijeljenim mišljenjima, Meštrović je svojim potezom još jednom dokazao da se ne boji izraziti osobnost te da se moda, kao ni život, ne treba shvaćati previše ozbiljno.