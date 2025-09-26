Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
MNOGIMA OMILJENA EMISIJA

Ekspert iz 'Braka na prvu' otkrio detalje o vezi Kristine i Marka koji su se zaljubili u showu i povukli iz javnosti

Foto: RTL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 12:00

Njihova priča posebna je jer ih nisu spojili eksperti, već se kemija rodila spontano, prerastajući iz simpatija u ljubavnu priču koja je, suprotno skepticizmu mnogih, obećala trajati i nakon što se kamere ugase. Ovaj put je ipak jedan ekspert, Matej Sakoman, otkrio jesu li oni i dalje u vezi.

Početkom lipnja završila je turbulentna sezona popularnog sociološkog eksperimenta “Brak na prvu”, koja je gledatelje držala u neizvjesnosti uz brojne svađe i dramatične preokrete. Iako su stručnjaci spojili devet parova, jedini koji su iz showa izašli ruku pod ruku bili su Kristina S. i Marko. Njihova priča posebna je jer ih nisu spojili eksperti, već se kemija rodila spontano, prerastajući iz simpatija u ljubavnu priču koja je, suprotno skepticizmu mnogih, obećala trajati i nakon što se kamere ugase.

Nakon završetka emitiranja, dok su drugi kandidati bili aktivni na društvenim mrežama, Kristina i Marko povukli su se iz javnosti. Njihova medijska šutnja potaknula je lavinu nagađanja i zabrinutosti među pratiteljima, koji su se pitali je li njihovoj romansi došao kraj. Mnogi su se pribojavali da je pritisak stvarnog života i svakodnevnih obveza ugasio ljubavni plamen, no sva nagađanja prekinuta su nedavnom objavom eksperta Mateja Sakomana. 

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
1/42

"Toliko ljudi me pita...DA. Marko i Tina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten, zaruke, brak, bebe. To je njihova stvar, ali Marko i Tina su zajedno. Kao i u svemu odluka će morati jednom 'DA ili NE'. To je isto psihologija. Donošenje odluka. DA. Čovjek može pričati s drugim ljudima, ali i s vlastitim mozgom koji ima 86 bilijuna super računala. Vaš mozak je najmoćnija tehnologija u čitavom kozmosu. Top 7 tema za '1 na 1': 1. Izazovi na poslu ili promjena posla 2. Ljubavne veze 3. Mentalno zdravlje i anksioznost 4. Vještine i mentorstvo 5. Patološke obiteljske situacije 6. Slomljeno srce 7. Poduzetništvo", napisao je Matej u objavi na Facebooku.

I sama Kristina je u kolovozu ove godine odijelila je emotivnu snimku na kojoj nasmijano pozira u Markovom zagrljaju, a prizor koji odiše srećom i zaljubljenošću u trenu je otklonio sve sumnje i potvrdio ono čemu su se obožavatelji nadali – njihova ljubav jača je no ikad.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
1/102

Reakcije pratitelja također su bile prepune emocija. Jedan od obožavatelja iskreno je priznao svoju zabrinutost, napisavši: - Ja se već zabrinuo da ste prekinuli - sažimajući tako osjećaje mnogih. Kristina mu je ubrzo odgovorila i umirujućom porukom poručila kako nema razloga za brigu, čime je dodatno potvrdila stabilnost njihove veze i razveselila sve koji navijaju za njihovu ljubav.
Ključne riječi
reality show brak na prvu televizija RTL Matej Sakoman showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ARHIVA - Zagreb: Voditeljica Ana Stunić
Video sadržaj
BIVŠA VODITELJICA

Sjećate se nje? Vodila je Red Carpet i IN magazin, a danas se pojavila u HRT-ovoj 'Potjeri'

Zanimljivo je da joj je ovo, kako je rekla, prvi put da je na Hrvatskoj televiziji. Lovkinja Morana kasnije je pohvalila i Anu kao voditeljicu prvog zagrebačkog pub kviza u Booksi, još prije 15 godina. Ana je u prvoj minuti imala 4 točna odgovora, osvojila je 2000 eura, no Morana ju je stigla na zadnjem pitanju na ploči na kojem nije znala prepoznati likove iz Hemingwayevog romana "Kome zvono zvoni"

William Shatner
Video sadržaj
POPULARNI KIRK

Legendarni glumac hitno hospitaliziran, sam je zvao pomoć usred noći

Prve informacije koje je prenio portal TMZ, pozivajući se na izvore bliske glumcu, govorile su da se Shatner osjeća "dobro" i da se "udobno odmara" u bolničkoj ustanovi. Međutim, priča je dobila neočekivan zaokret kada se oglasio njegov agent, Harry Gold, koji je potvrdio da je glumac imao problema sa šećerom, ali je naglasio da je u bolnici bio samo na pregledu te da se već vratio kući.

Domu mom
Video sadržaj
7
DOMU MOM

Domoljubni spektakl u Areni Zagreb: Uz Bulića i Škoru na bini veliko iznenađenje! Užarile se društvene mreže

Prethodna dva koncerta „Domu mom“ - u zagrebačkoj Areni i dvorani Krešimira Ćosića u Zadru -okupila su više od od 30.000 posjetitelja koji su u potpunom transu i na nogama doživjeli eksploziju domoljublja i glazbe. Ulaznice su planule u rekordnom roku, što najbolje pokazuje koliko je publici nedostajao ovakav događaj - i to ne samo domaćoj, nego i onoj iz dijaspore

Učitaj još