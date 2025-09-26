Ekspert iz 'Braka na prvu' otkrio detalje o vezi Kristine i Marka koji su se zaljubili u showu i povukli iz javnosti

Početkom lipnja završila je turbulentna sezona popularnog sociološkog eksperimenta “Brak na prvu”, koja je gledatelje držala u neizvjesnosti uz brojne svađe i dramatične preokrete. Iako su stručnjaci spojili devet parova, jedini koji su iz showa izašli ruku pod ruku bili su Kristina S. i Marko. Njihova priča posebna je jer ih nisu spojili eksperti, već se kemija rodila spontano, prerastajući iz simpatija u ljubavnu priču koja je, suprotno skepticizmu mnogih, obećala trajati i nakon što se kamere ugase.

Nakon završetka emitiranja, dok su drugi kandidati bili aktivni na društvenim mrežama, Kristina i Marko povukli su se iz javnosti. Njihova medijska šutnja potaknula je lavinu nagađanja i zabrinutosti među pratiteljima, koji su se pitali je li njihovoj romansi došao kraj. Mnogi su se pribojavali da je pritisak stvarnog života i svakodnevnih obveza ugasio ljubavni plamen, no sva nagađanja prekinuta su nedavnom objavom eksperta Mateja Sakomana.

"Toliko ljudi me pita...DA. Marko i Tina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten, zaruke, brak, bebe. To je njihova stvar, ali Marko i Tina su zajedno. Kao i u svemu odluka će morati jednom 'DA ili NE'. To je isto psihologija. Donošenje odluka. DA. Čovjek može pričati s drugim ljudima, ali i s vlastitim mozgom koji ima 86 bilijuna super računala. Vaš mozak je najmoćnija tehnologija u čitavom kozmosu. Top 7 tema za '1 na 1': 1. Izazovi na poslu ili promjena posla 2. Ljubavne veze 3. Mentalno zdravlje i anksioznost 4. Vještine i mentorstvo 5. Patološke obiteljske situacije 6. Slomljeno srce 7. Poduzetništvo", napisao je Matej u objavi na Facebooku.

I sama Kristina je u kolovozu ove godine odijelila je emotivnu snimku na kojoj nasmijano pozira u Markovom zagrljaju, a prizor koji odiše srećom i zaljubljenošću u trenu je otklonio sve sumnje i potvrdio ono čemu su se obožavatelji nadali – njihova ljubav jača je no ikad.

Reakcije pratitelja također su bile prepune emocija. Jedan od obožavatelja iskreno je priznao svoju zabrinutost, napisavši: - Ja se već zabrinuo da ste prekinuli - sažimajući tako osjećaje mnogih. Kristina mu je ubrzo odgovorila i umirujućom porukom poručila kako nema razloga za brigu, čime je dodatno potvrdila stabilnost njihove veze i razveselila sve koji navijaju za njihovu ljubav.