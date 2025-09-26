FOTO Martina Tomčić ranije je izgledala drukčije, pjevala Ivi Josipoviću i imala nesvakidašnje vjenčanje
Ovog vikenda započinje nova, 12. sezona jednog od najgledanijih hrvatskih showova - Supertalenta, a s njim i dobro poznata lica. Opernu pjevačicu Martinu Tomčić Moskaljov šira publika prepoznaje kao najstrožu članicu showa u kojem je već dugi niz godina.
No, Martinu smo upoznali mnogo prije ovog showa. Pjevačica je puno nastupala te se pojavljivala na raznim događanjima, što su popratili fotoreporteri Pixsella te su te fotografije ostale spremljene u arhivi.
Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u brak zajedno su bili sedam godina. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.