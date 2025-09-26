FOTO Martina Tomčić ranije je izgledala drukčije, pjevala Ivi Josipoviću i imala nesvakidašnje vjenčanje

Ovog vikenda započinje nova, 12. sezona jednog od najgledanijih hrvatskih showova - Supertalenta, a s njim i dobro poznata lica. Opernu pjevačicu Martinu Tomčić Moskaljov šira publika prepoznaje kao najstrožu članicu showa u kojem je već dugi niz godina.
Foto: Nova TV
No, Martinu smo upoznali mnogo prije ovog showa. Pjevačica je puno nastupala te se pojavljivala na raznim događanjima, što su popratili fotoreporteri Pixsella te su te fotografije ostale spremljene u arhivi.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naša sopranistica popularna je još od početka 2000-tih godina, a zanimljivo je da se krajem 2009. godine pojavila i u spotu kampanje bivšeg predsjednika Ive Josipovića u društvu drugih glazbenika. 
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u brak zajedno su bili sedam godina. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U fotogaleriji pogledajte kako se Martina mijenjala tijekom godina. 
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/24sata
Foto: Luka Klun/VLM
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto:
Foto:
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto:
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Nova TV
Foto: Nova TV
