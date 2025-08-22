FOTO Laura iz 'Savršenog' najavila potpuni zaokret: 'Nedostaje mi duga kosa i velike usne'

Bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni', 25-godišnja Laura Prgomet, odlučila se na drastičnu transformaciju. Uklonila je filere iz usana, podvrgnula se operaciji nosa te skratila kosu, no čini se da je požalila. Na Instagramu, gdje je prati više od 73 tisuće ljudi, objavila je video iz vremena showa i otkrila da se vraća starom izgledu. - Nedostaje mi duga kosa i velike usne. Ekstenzije i fileri se vraćaju - napisala je. Njezina ljetna promjena izazvala je podijeljene reakcije. Dok su jedni hvalili hrabrost, drugi se nisu mogli naviknuti na "novu Lauru".

Osim izgledom, Laura privlači pažnju i iskrenošću o privatnom životu. U razgovoru s fanovima priznala je da je privlače i djevojke te da bi bila u vezi sa ženom ako bi taj odnos imao više potencijala. Otišla je i korak dalje te otkrila da se identificira kao poliseksualna osoba, što podrazumijeva privlačnost prema više rodova, ali ne nužno svima.

Foto: Instagram screenshot

Laura prolazi kroz razdoblje velikih životnih odluka. Nedavno je za Net.hr progovorila o stavu prema braku, istaknuvši da priželjkuje tradicionalnu zajednicu, ali smatra da ljudi u nju ulaze iz pogrešnih razloga. Uz to, iznenadila je javnost najavom da želi postati pjevačica te je već započela sa satovima pjevanja, pokazujući da se ne boji slijediti svoje snove i otvoreno govoriti o svim aspektima svog života.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik

Podsjetimo, Prgomet je otkrila čime se bavi nakon proboja u showu 'Gospodin Savršeni': - Promocije putem Instagrama, snimanja, glume u spotovima, bila sam u još jednoj emisiji, uskoro ćete i to vidjeti. Bavim se satovima pjevanja trenutačno, tako da možda i to možete očekivati uskoro. Nema gdje me neće biti.a jako volim pjevati, oduvijek. Moj veliki san je barem jednu pjesmu za svoju dušu snimiti. Međutim, tek sam krenula, vidjet ćemo što se da napraviti s tim glasom. Tko sve pjeva, što ne bih i ja. Nebo je granica. Bila sam tek na jednom satu, znam da nisam Beyoncé nažalost, ali mislim da ima potencijala, vidjet ćemo. Potrudit ću se, dat ću sve od sebe - poručila je za Story.

Također, progovorila je o odnosu sa Šimom Elezom. - Odnos nam je nepostojeći. Dosta mi je Savršenih, sad tražim savršeno dobrog nogometaša - kaže. O drugom Gospodinu Savršenom, Milošu Mićoviću, ima samo riječi hvale. - Čujem se s Milošem, on mi je top. Za razliku od Šime, za njega znam da bilo kad da ga nazovem, da će se vjerojatno javiti. Miloš mi je baš drag - rekla je. Otkrila je i da je slobodna, ali da ima nekog tko joj se sviđa. Kazala je i kakve osobine mora imati njen budući izabranik.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

- Meni se cijeli život sviđaju ružni muškarci da se ne lažemo. Svi se pitaju kako se meni taj netko sviđa. Sad su mi se počeli sviđati ovi lijepi, konačno. Znači tamne oči, brada, lijep osmijeh, kosa, utreniran i naravno ambiciozan, da zna što radi u životu, a ne neki da ga ja moram financirati - zaključila je.