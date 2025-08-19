Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što misli o udaji: Voljela bih taj tradicionalni brak, zašto ne

Lauru Prgomet gledatelji su upoznali u showu "Gospodin Savršeni" u kojem se dvadeset djevojaka borilo za naklonost dvojice muškaraca, Splićanina Šimu Eleza i Beograđanina Miloša Mićovića. Svu pažnju u showu je ukrala upravo Laura Prgomet. Ova 24-godišnjakinja iz Dugog Sela postala je glavna tema društvenih mreža zahvaljujući svojoj osebujnoj osobnosti, grimasama. U showu na kraju nije kliknula sa Savršenima, a sada je za Net.hr otkrila svoj stavi o braku. -Voljela bih se udati. Voljela bih taj tradicionalni brak, zašto ne. Ali mislim da nije na cijeni kao prije i da se ljudi u brak dovode iz krivih razloga, ne nužno samo iz ljubavi - smatra Laura. Nedavno je pratiteljima rekla i kakav je njezin ljubavni status i što misli o Milošu i Šimi.

- Dosta mi je Savršenih, sad tražim savršeno dobrog nogometaša, kaže. O drugom Gospodinu Savršenom, Milošu Mićoviću, ima samo riječi hvale. - Čujem se s Milošem, on mi je top. Za razliku od Šime, za njega znam da bilo kad da ga nazovem, da će se vjerojatno javiti. Miloš mi je baš drag, rekla je. Otkrila je i da je slobodna, ali da ima nekog tko joj se sviđa. Kazala je i kakve osobine mora imati njen budući izabranik.

- Meni se cijeli život sviđaju ružni muškarci da se ne lažemo. Svi se pitaju kako se meni taj netko sviđa. Sad su mi se počeli sviđati ovi lijepi, konačno. Znači tamne oči, brada, lijep osmijeh, kosa, utreniran i naravno ambiciozan, da zna što radi u životu, a ne neki da ga ja moram financirati, zaključila je. Osvrnula se i na šuškanja kako je Šime u vezi s pjevačicom Majom Šuput u čijem se spotu nedavno pojavio. - Ma presmiješni su! Ova ima 'koncert' u nekom dnevnom boravku od konobe pred hrpom djece, ovaj kraj nje glumi šankera... Nisam skužila pere li čaše ili tu 'glazbu' ne podnosi trijezan... hahahaha - napisala je Laura, a kasnije je u drugom storyju napisala: 'Naporno je i prozirno, što je - je'.