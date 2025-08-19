Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DRUGI STIL ŽIVOTA

Pobijedio je u dva domaća realityja, a kasnije se povukao iz javnosti i posvetio vjeri i obitelji

ARHIVA - Zagreb: Rafael Dropulić pobjednik prve sezone Farme, 2008. godina
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 07:00

Rafael Dropulić u sretnom je braku već 15 godina i za suprugu kaže da mu je tihi oslonac i osoba koja unosi mir i stabilnost

Rafael Dropulić, poznatiji kao Rafo, pobjednik prvog hrvatskog talent showa Story Super Nova, nakon snimljenog albuma i pobjede u realityju Farma u kojem je osvojio pola milijuna kuna, povukao se sa scene. Nakon pobjede u "Farmi", Rafo je nastavio karijeru kao radijski spiker, a kasnije se povukao iz javnog života, posvetivši se obitelji i vjeri. Prije 15 godina u Pločama se vjenčao s Marinom Sušom. Organizirali su veliko slavlje s više od 400 uzvanika, a nakon crkvene ceremonije slavlje se nastavilo u restoranu Vila Neretva kraj Metkovića. Danas Rafo rijetko govori za medije, no u razgovoru za Story otvorio se o braku, obitelji i životnim izazovima.

– Naš brak nakon 15 godina temelji se na poštovanju, ljubavi i razumijevanju. Marina je moj tihi oslonac, osoba koja unosi mir i stabilnost. Bez nje teško da bih bio ono što jesam. Njezina podrška nije samo riječima, nego i djelima. Ona daje primjer našem djetetu kako biti dobar čovjek. Naučili smo se slušati, podupirati i uvijek biti tu jedno za drugo. Brak za nas nije samo rutina, nego pravo partnerstvo i zajedništvo – rekao je Rafo, dodajući da mu je najveći životni preokret bio trenutak kada je postao otac. U javnosti je prošao put od zvijezde do povučenog čovjeka posvećenog vjeri. Na pitanje bi li nešto promijenio, odgovara:

– Zahvalan sam na svemu što sam prošao. Izazovi i iskustva oblikovali su me i doveli do ovoga gdje sam danas. Slava je bila prolazna i nosila je pritiske, dok sam tek kasnije shvatio koliko su vjera i obitelj važni. Možda bih volio da sam to spoznao ranije, ali vjerujem da sve ima svoje vrijeme i smisao. Danas osjećam mir jer živim ono što mi je najvažnije – obitelj, vjera i zajednica. Priznaje da je bilo i teških trenutaka. – I ja sam se znao osjećati izgubljeno i nesigurno. Sumnje i padovi dio su života, ali upravo su oni prilike za rast. U najtežim trenucima oslanjao sam se na vjeru, molitvu i podršku obitelji. To mi je uvijek vraćalo snagu – zaključio je Dropulić.

FOTO Evo kako izgleda partnerica Darka Rundeka: Zajedno su 50 godina, a sinu su dali nesvakidašnje ime
ARHIVA - Zagreb: Rafael Dropulić pobjednik prve sezone Farme, 2008. godina
1/20
Ključne riječi
showbiz pobjeda Story Super Nova farma Rafael Dropulić Rafo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ronald Braus i Nada Ga?eši? Livakovi? razgovarali na Cvjetnom trgu
Video sadržaj
2
IKONA MALIH EKRANA

'Kraljica repriza' doživjela je tešku osobnu tragediju, a stalno su je kritizirali zbog ovog detalja

Nada Gačešić-Livaković jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće glumačke scene, a unatoč tome što je u listopadu prošle godine proslavila 73. rođendan, i dalje plijeni pažnju svojim izgledom. Iako je publika pamti po brojnim ulogama, njezin život obilježili su i velika obiteljska tragedija te upornost da ostane vjerna svom prepoznatljivom imidžu.

Učitaj još