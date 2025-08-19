Pobijedio je u dva domaća realityja, a kasnije se povukao iz javnosti i posvetio vjeri i obitelji

Rafael Dropulić, poznatiji kao Rafo, pobjednik prvog hrvatskog talent showa Story Super Nova, nakon snimljenog albuma i pobjede u realityju Farma u kojem je osvojio pola milijuna kuna, povukao se sa scene. Nakon pobjede u "Farmi", Rafo je nastavio karijeru kao radijski spiker, a kasnije se povukao iz javnog života, posvetivši se obitelji i vjeri. Prije 15 godina u Pločama se vjenčao s Marinom Sušom. Organizirali su veliko slavlje s više od 400 uzvanika, a nakon crkvene ceremonije slavlje se nastavilo u restoranu Vila Neretva kraj Metkovića. Danas Rafo rijetko govori za medije, no u razgovoru za Story otvorio se o braku, obitelji i životnim izazovima.

– Naš brak nakon 15 godina temelji se na poštovanju, ljubavi i razumijevanju. Marina je moj tihi oslonac, osoba koja unosi mir i stabilnost. Bez nje teško da bih bio ono što jesam. Njezina podrška nije samo riječima, nego i djelima. Ona daje primjer našem djetetu kako biti dobar čovjek. Naučili smo se slušati, podupirati i uvijek biti tu jedno za drugo. Brak za nas nije samo rutina, nego pravo partnerstvo i zajedništvo – rekao je Rafo, dodajući da mu je najveći životni preokret bio trenutak kada je postao otac. U javnosti je prošao put od zvijezde do povučenog čovjeka posvećenog vjeri. Na pitanje bi li nešto promijenio, odgovara:

– Zahvalan sam na svemu što sam prošao. Izazovi i iskustva oblikovali su me i doveli do ovoga gdje sam danas. Slava je bila prolazna i nosila je pritiske, dok sam tek kasnije shvatio koliko su vjera i obitelj važni. Možda bih volio da sam to spoznao ranije, ali vjerujem da sve ima svoje vrijeme i smisao. Danas osjećam mir jer živim ono što mi je najvažnije – obitelj, vjera i zajednica. Priznaje da je bilo i teških trenutaka. – I ja sam se znao osjećati izgubljeno i nesigurno. Sumnje i padovi dio su života, ali upravo su oni prilike za rast. U najtežim trenucima oslanjao sam se na vjeru, molitvu i podršku obitelji. To mi je uvijek vraćalo snagu – zaključio je Dropulić.