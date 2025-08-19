Naši Portali
POVUKAO SE IZ JAVNOSTI

FOTO Sjećate se hrvatskog Justina Biebera? Njegovu pjesmu slušali su milijuni, a evo čime se danas bavi

VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 08:00

Nekoć najveća tinejdžerska zvijezda u Hrvatskoj, Endi Schrötter, proslavio se hitom "Atom", nakon što je prethodno osvojio srca publike u popularnom showu 'Supertalent'.

Sjećate li se 2013. godine i zaraznih stihova pjesme "Atom" koji su odjekivali sa svih radijskih postaja? Tada je mladić iz Pakraca, Endi Schrötter sa samo 13 godina osvojio srca publike u showu "Supertalent" i ubrzo postao najveća domaća tinejdžerska senzacija. Prozvan "hrvatskim Justinom Bieberom", dominirao je glazbenom scenom, a njegov spot, koji danas broji preko 12 milijuna pregleda, snimljen je u njegovoj školi.

Godinama kasnije, Endi je izrastao u 27-godišnjeg mladića čiji je život krenuo u novom, zrelijem smjeru. Iako je i dalje aktivan na društvenim mrežama gdje dijeli trenutke iz svakodnevice, ne skriva da je već godinama u sretnoj vezi s plesačicom Lorom, na Instagramu poznatijom kao 'Rudlava'. Lora je njegova najveća podrška i sudjelovala je u nekoliko njegovih spotova, a par često oduševi pratitelje zajedničkim objavama.

Ono što je široj javnosti manje poznato jest Endijeva impresivna profesionalna plesna karijera. Njegova ljubav prema plesu nije bila samo hobi, već ozbiljan životni poziv. Nakon završene Srednje škole suvremenog plesa Ane Maletić, gdje je osvojio i Oskar znanja, diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Kao profesionalni plesač, surađivao je sa Zagrebačkim plesnim ansamblom i sudjelovao u brojnim kazališnim predstavama i operama.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan
1/29

Iako ga mnogi pamte po pop hitovima, Endi je svoj talent usmjerio prema kazališnim daskama, postavši cijenjeni umjetnik. Uz ples, bavi se glazbenom produkcijom i mentorstvom mladih talenata, spajajući svoje dvije najveće ljubavi. Njegov put od tinejdžerske zvijezde do akademski obrazovanog plesača pokazuje iznimnu posvećenost i umjetničku zrelost koja se krila iza velikog hita.

Podsjetimo, o svom zvjezdanom statusu Endi je onovremeno progovorio u intervjuu za Večernji list: - Prava teen zvijezda bila je Tajči, a nakon nje je bilo pokušaja, ali neprimjerenih za teen populaciju. Što tekstovima, što spotovima... idu često na golotinju i to je bezveze. U usporedbi s njom nisam zvijezda. Ali s druge strane nazvao bih se ‘zvijezdom’ jer sam primjeren toj populaciji. No prava je istina da sam ja Endi koji ima 17 godina, živim sa svojim vršnjacima u učeničkom domu u Zagrebu i pohađam dvije škole – plesnu školu Ane Maletić i školu primijenjene umjetnosti. Naporno je sve stići, pogotovo u ovim maturantskim mjesecima kada sam u pogonu od osam ujutro do 22 sata, ali radim to s ljubavlju i tada prestaje biti teško i uživam. Sav džeparac i honorare od pjevač- kih nastupa štedim za upis plesne akademije. Prvo kod nas, a onda i u inozemstvu. Uostalom, u mojim godinama, osim za odjeću, ni za što drugo novac mi i ne treba – kazao nam je Schrötter 2016. godine.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik
1/23

