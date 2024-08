FOTO Kakvo društvo! Kolinda i Jakov pozirali pokraj hollywoodskih glumaca na Olimpijskim igrama

PREKID KONCERTA

Adele je ovim neočekivanim potezom oduševila obožavatelje u Münchenu, pogotovo sve ljubitelje Olimpijskih igara

Tridesetšestogodišnja pjevačica pjesme "Someone Like You" ovaj mjesec ima 10 koncerata u njemačkom gradu u posebno prilagođenoj areni kapaciteta 80. 000 ljudi po večeri.