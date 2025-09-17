FOTO Ivana Paradžiković pohvalila se novim članom obitelji: 'Ljudi, pa ja imam novu bebu'

Nekadašnja urednica i voditeljica popularne emisije Nove TV “Provjereno”, Ivana Paradžiković, ima ogroman razlog za sreću koju je podijelila na Instagramu. Njezina je obitelj postala bogatija za preslatkog člana, štene francuskog buldoga koje je unijelo pravu pomutnju, ali i neizmjernu radost. - Pa poludjet ću od sreće. Zove se Obi.. Obi van Kenobi! Razbrčkao nam je živote, sve okrenuo naglavačke, ali unio sreću i ljubav neopisivu! Ljudi, pa ja imam novu bebu u obitelji - napisala je oduševljena Ivana uz seriju fotografija na kojima pozira sa svojim novim četveronožnim prijateljem.

Dolazak malenog Obija ima posebno značenje jer dolazi nakon tužnog razdoblja za novinarku, koja je u travnju ove godine ostala bez svog voljenog psa Tita. Koliku je prazninu osjećala, najbolje je sama opisala u odgovoru jednom pratitelju koji je primijetio povratak njezina osmijeha. - Kuća bez psa je tuga! Zato sam skitala samo da nisam kući jer sam plakala stalno - priznala je iskreno, dajući do znanja koliko joj je teško pao gubitak dugogodišnjeg vjernog suputnika.

Odlazak Tita nakon 11 godina bio je jedna od najtežih odluka u njezinu životu, a o tome je progovorila u dirljivoj objavi kako bi pomogla i drugima u sličnoj situaciji. - Čekao me da se vratim s puta, trpio. Vjerojatno tumor na mozgu. Nisam ga vodila na magnet, operaciju ili zračenje. Nisam mogla podnijeti više niti jedan dan da provede u boli - napisala je tada, ističući da je zaslužio dostojanstven kraj. Kako bi ga poštedjela stresa, veterinar je došao u njihov dom. - Tito je ležao u svom krevetu, u naručju svoje obitelji. Otvorila sam mu omiljenu paštetu i tako je, zamrljan preko cijele njuške, utonuo u san. Ljepši kraj nisam mu mogla zamisliti - podijelila je te srcedrapajuće trenutke.

Ivana Pardžiković nije mogla zaustaviti suze: 'Posljednji dan u životu Tita. Srce ti raspadne na milijun dijelova'

Svoju je bolnu ispovijest zaključila snažnom porukom svima koji se nađu pred istom teškom odlukom. - Srce ti raspadne na milijun dijelova, ali ako volite, nemojte biti sebični, na silu ih držati uz sebe. Nemojte da pate, te beštije to ne zaslužuju. Bolja su to stvorenja od nas ljudi. Oni vam znaju voljeti bezuvjetno - poručila je Paradžiković. Dolazak malenog Obija sada predstavlja novo, sretnije poglavlje, ispunjeno radošću i ljubavlju koja dokazano liječi i najdublje rane.