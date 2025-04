Ivana Paradžiković nije mogla zaustaviti suze: 'Posljednji dan u životu Tita. Srce ti se raspadne na milijun dijelova'

U emotivnom postu na Instagramu, poznata hrvatska novinarka Ivana Paradžiković podijelila je dirljivo iskustvo posljednjih trenutaka sa svojim voljenim psom Titom. Uz video u kojem nježno mazi svog četveronožnog prijatelja, Ivana je napisala potresnu poruku koja je dotaknula srca mnogih vlasnika kućnih ljubimaca. "Posljednji dan u životu Tita. Čekao me da se vratim s puta, trpio. Vjerojatno tumor na mozgu. Ne znam. Nisam ga vodila na magnet u Sloveniju pa na operaciju ili zračenje. Nisam mogla podnijeti više niti jedan dan da provede u boli. Bio je to dobar život, u svojih je 11 godina planinario, putovao, plivao. Volio i bio voljen. Svaki, ali svaki dan. Takav je život zaslužio dostojanstven kraj. Veterinar nam je došao doma da ga poštedim straha od odlaska tamo", napisala je i nastavila:

"Tito je ležao u svom krevetu, u naručju svoje obitelji, cak je i Ulyana uspjela dotrčati iz škole. Otvorila sam mu omiljenu paštetu i tako je, zamrljan preko cijele njuške, utonuo u san. Ljepši kraj nisam mu mogla zamisliti. Onakav kakav bi i sebi poželjela. Pišem ovo zbog svih vas koji ćete morati donijeti istu odluku. Najteža je u životu, znajte. Srce ti raspadne na milijun dijelova, ali ako volite, nemojte biti sebični, na silu ih držati uz sebe. Nemojte da pate, te beštije to ne zaslužuju. Bolja su to stvorenja od nas ljudi. Oni vam znaju voljeti bezuvjetno", zaključila je.

Prije nekoliko tjedana Paradžiković je oduševila svoje pratitelje na Instagramu fotografijama i pričom iz Sahare. U nizu fotografija, Ivana trči po pješčanim dinama, smije se i uživa u zalasku sunca. "Uhvati me ako možeš! Jednom davno, jedan mi je bivši rekao kako se u vezi sa mnom osjeća kao da je u brodu na pučini. On bi se usidrio, a samo mu je dva metra konopa u ruci. Morala sam odrasti kako bi shvatila da ja nisam za usidrit’, ali ako jedriš sa mnom, priuštit cu ti rollercoaster od života! Sunce zalazi u pustinji, ovo mi je četvrta pustinja u posljednjih godinu i pol. Magična Sahara. Trčim i smijem se, poput magneta privlačim ljude. Mladi Marokanac zašprehava me pokazujući mi svoj Instagram. Kinez me slika i dobacuje mom fotografu: pa ti si kao ja, radiš kao Kinez! Svi se smijemo, valjamo po pijesku i pozdravljamo još jedan dobro potrošen dan", napisala je Ivana ispod novih fotografija koje je objavila na Instagramu i pokazala kako istinski uživa.

"Kakve slike, ovo svako želi da doživi jednom u životu, bogat si koliko vidiš. Bome i u pravu si za ovo sidrenje tko ne zna kako neka nastavi dalje. Jedan je život, ovakve avanture su neopisive. Zavidim ti, hvala ti na ovim čarobnim fotkama barem vidim i ja kako je Zemlja prekrasno mjesto. Hvala što dijeliš ovakve prizore s nama!", napisali su joj pratitelji u komentarima. Ivana je nedavno podijelila i svoje iskustvo s policijom u Maroku kada su je zaustavili jer nije imala vezan pojas.

FOTO Evo kako se Hana Huljić Grašo mijenjala kroz godine: Prijateljstvo s Petrom preraslo je u ljubav

– Evo moralo se i to dogodit', dobili smo kaznu za nenošenje pojasa, jer nisam vezala pojas. Ovaj policajac, za razliku od svih dosad, bio je neugodan i čak nas je pokušao iscimati da smo ga snimali mobitelom, što apsolutno nije istina. Tako da, evo, prošli smo samo s ovom kaznom. Taman smo ušli u auto i počeli vozit', 100 metara smo odvozili i zaustavili su nas. Ovdje je policija posvuda – rekla je Ivana u Instagram storyju, uz koji je napisala:

FOTO Sjećate li se ove atraktivne domaće voditeljice? Udala se za kanadskog hokejaša i rodila sina

“Nema cile mile. 30 eura jer nisam imala pojas." Ubrzo nakon ovog susreta s policijom dogodio joj se novi susret. E ježi ga, takav dan! Pola sata poslije zaustavio nas policajac jer nismo stali na znak stop, ali u rotoru nismo to skužili. Ovaj je bio fin i pristojan pa nas je pustio. Sat vremena poslije, ograničenje 60 km/h, vozim 82, kontam to je okej, dozvoljeno odstupanje, zaustavi me policija. Radar! Kaže, nema odstupanja, ako je 60 ograničenje, a ti voziš 61, kazna! Rekli smo im da mi je to već treći prekršaj danas i da nek' me vode u zatvor, počeli su se smijati, a tek kad sam im rekla da sam se popela Toubkal, e tad sam izazvala poštovanje. Progledali su mi kroz prste. Objasnili kako nije poanta turiste slati kući s lošim osjećajem, ali i održali predavanje koliko su striktni propisi u Maroku. Skrušeno sam prihvatila bukvicu i nastavila dalje školski. PS: Molila sam ih da ih fotografiram, svi mladi, zgodni, s brčićima, u fino opeglanim bijelim košuljama i plavim odijelim baš su atraktivni, ali su mi pojasnili i to: nema slikanja policije", napisala je.

GALERIJA Anđa Marić skinula je 18 kg, a evo kako se mijenjala tijekom godina: Bori se s teškom dijagnozom