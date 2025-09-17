Ovo nije ispunjenje mojih snova, jer nisam niti mogao sanjati ovako nešto, tim je riječima otprilike poznati glumac Enis Bešlagić najavio podvig koji do sada nije pošao za rukom nikome s ovih prostora, nastupiti u Sydney Opera Houseu. Autobiografska predstava koju, s obzirom na broj izvedbi, možemo nazvati gotovo antologijskom, 2. rujna sljedeće godine bit će izvedena u jednoj od najljepših i najvećih opernih kuća na svijetu. Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca. Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom. U razgovoru za Večernji koji možete pogledati na našem YouTubeu dotakli smo se aktualnih tema te govorili o predstavi koja je osvojila srca desetaka tisuća gledatelja.
ENIS BEŠLAGIĆ
'Shvatio sam da ljudi više ne žele gledati kako glumiš, nego ono što jesi i da je vrijeme da se napokon upoznamo'
