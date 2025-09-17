Naši Portali
ENIS BEŠLAGIĆ

'Shvatio sam da ljudi više ne žele gledati kako glumiš, nego ono što jesi i da je vrijeme da se napokon upoznamo'

Autor
Dario Topić
17.09.2025.
u 18:15

Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca. Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

Ovo nije ispunjenje mojih snova, jer nisam niti mogao sanjati ovako nešto, tim je riječima otprilike poznati glumac Enis Bešlagić najavio podvig koji do sada nije pošao za rukom nikome s ovih prostora, nastupiti u Sydney Opera Houseu. Autobiografska predstava koju, s obzirom na broj izvedbi, možemo nazvati gotovo antologijskom, 2. rujna sljedeće godine bit će izvedena u jednoj od najljepših i najvećih opernih kuća na svijetu. Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca. Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom. U razgovoru za Večernji koji možete pogledati na našem YouTubeu dotakli smo se aktualnih tema te govorili o predstavi koja je osvojila srca desetaka tisuća gledatelja.

