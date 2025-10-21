FOTO Edo je Domagoju priredio trenutak koji će pamtiti do kraja života: 'Vodim te na jedno mjesto'

Nakon jučerašnjeg velikog izazova u kojem je Dominik osvojio mobitel da se čuje s obitelji, a Nena ostala bez nagrade koja joj je bila nadomak ruke, danas su se strasti smirile i natjecatelji su se vratili svojoj svakodnevici. „Bližimo se kraju 'Života na vagi', znamo da su protekli dani bili naporni i teški pa je danas dobra prilika za opuštanje“, najavljuje Edo, a Mirna objašnjava: „Nalazimo se na jednom čarobnom mjestu koje budi uspomene iz djetinjstva - eto nas u igraonici!“

Natjecatelje očekuje mali, ali zabavan izazov u četiri discipline: udaranje automata čekićem, odmjeravanje jačine udarca na boksačkoj vreći, kuglanje i košarka. „Uz košarku sam odrastao i volim je, tako da sam se razveselio svemu“, kaže Dominik, a Mare dodaje: „Najzanimljiviji mi je boks i onda kuglanje. Htjela bih ići u kino, super mi je nagrada i to bi me stvarno razveselilo.“ Kako bi natjecanje bilo pošteno, cure će se natjecati međusobno, a dečki protiv dečki. „Spreman kao zapeta puška, idemo pobijediti još jedan izazov“, samouvjeren je Dominik.

No dan neće stati na igri. Natjecatelje očekuje još jedan masterclass i posljednji trening prije vaganja. „Uvijek prije last chancea je nervozica, iščekivanje što će biti, to je najteži trening“, priznaje Domagoj. „Od samog jutra sam nabrijana i spremna za posljednji trening prije vage“, kaže Nena, a Mare dodaje: „Želim dati sve od sebe na treningu.“

Na kraju dana slijedi veliko iznenađenje - Edo će Domagoju prirediti trenutak koji će sigurno zauvijek pamtiti. „Vodim te na jedno mjesto“, najavljuje Edo, a kad dozna da je riječ o Dinamovu stadionu, Domagoj će biti oduševljen: „Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života.“

