FOTO Evo kako izgledaju punac i punica Ivana Rakitića! Osvanuo rijedak prizor, fanovi oduševljeni

Raquel Mauri, supruga našeg proslavljenog nogometaša Ivana Rakitića, na svom Instagram profilu rado dijeli trenutke iz obiteljskog života, no roditelje rijetko pokazuje. Zato je njezina posljednja objava izazvala posebnu pažnju, prikazavši idiličan trenutak uz more s majkom Puri i ocem Juanom Carlosom. U opuštenoj atmosferi, Raquel sjedi između roditelja na terasi nekog kafića. Pritom, majka Puri nosi prugasti pulover, a nasmijani otac Juan Carlos klasičnu bijelu polo majicu majicu. - More i obitelj su UVIJEK dobar plan - kratko je napisala Raquel u opisu objave, saževši suštinu sretnog trenutka.

Objava je naišla na niz pozitivnih reakcija pratitelja koji su pohvalili snažnu povezanost obitelji. Komentari su se redali, a mnogi su im poželjeli sve najbolje. - "Za još dugo godina zajedno", "Uživajte samo" i "Veličanstvena fotografija s prekrasnom obitelji" "Prijateljice, nikad nisam vidjela da tako blistaš. Vidi se sva ljubav i sreća kojom zračiš, i koliko tata i mama čine tvoj svijet posebnim. Prava obiteljska čarolija - samo su neke od poruka koje su pratitelji ostavili. Javio se i Rakitić s kratkim komentarom: - Lijepa moja nani - napisao jeuz emotikon srca i skupljene ruke. Ove fotografije Raquel potvrdile su da su za sreću dovoljne jednostavne stvari, poput sunca, mora i vremena s najbližima.

Inače, iako ih Raquel ne pokazuje često, njezini roditelji, Puri i Juan Carlos, nedavno su proslavili impresivnu 41. godišnjicu braka te pokazali da i danas izgledaju zaljubljeno kao prvog dana. Ono što je posebno zanimljivo jest iznimno prisan odnos koji Ivan Rakitić ima sa svojim puncem i punicom. Španjolski mediji često su isticali da su ga Puri i Juan Carlos prihvatili kao vlastitog sina. Ta se bliskost vidi i na fotografijama, poput one s proslave 60. rođendana Juana Carlosa, gdje on i Rakitić izgledaju gotovo kao otac i sin. Također, nogometaš se jednom prilikom našalio da u punici ima najvećeg kritičara u obitelji: - Jednom sam promašio jedanaesterac, a punica mi je poslala fotografiju moga psa s loptom. Rekla mi je da bi pas bolje izveo jedanaesterac od mene. Imamo zaista sjajan odnos - kroz šalu je ispričao Rakitić za BBC. Ivan i Raquel u braku su od 2013. i imaju dvije kćeri, a podrška njezinih roditelja zasigurno je važan dio njihove obiteljske sreće.