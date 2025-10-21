Naši Portali
RIJETKI TRENUCI

FOTO Evo tko je majka prvog čovjeka Zagreba! Zajedno su slavili, a onda ju je odveo na poseban događaj

VL
Autor
Vecernji.hr
21.10.2025.
u 13:55

Osim što je s njim slavila izborni uspjeh, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević raznježio je javnost kada je majku poveo na svečani koncert posvećen glazbenoj ostavštini obitelji Dedić

Roditelji gradonačelnika Tomislava Tomaševića rijetko se pojavljuju u javnosti, no majka Ivanka bila je uz njega u slavljeničkoj noći na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. Ipak, javnost je dirnuo jedan njihov zajednički izlazak koji je podijelio na društvenim mrežama. Naime, osim što je s njim slavila izborni uspjeh, Tomašević je javnost raznježio kada ju je poveo na svečani koncert posvećen glazbenoj ostavštini obitelji Dedić - Gabi Novak, Arsena i Matije. Bio je to njihov zajednički trenutak daleko od stresne političke svakodnevice.

- Izveo mamu na koncert za Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića, uživali smo zajedno s brojnim sugrađanima. Program je bio osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije koje nam je u život utkala Gabi Novak, instrumentali i recitali Arsenovih stihova te jazz kompozicije Matije Dedića. Hvala svima koji su sudjelovali kako bi Zagreb dostojanstveno odao počast stvaralaštvu ove genijalne obitelji - napisao je Tomašević u objavi na Instagramu i izazvao lavinu pozitivnih reakcija.

Podsjetimo, u izbornoj noći, dok je u stožeru stranke Možemo! vladala euforija, uz Tomislava Tomaševića stajali su roditelji Ivanka i Smiljan Tomašević. Njihov ponos bio je očit, a Tomašević je, zagrljen s njima, potvrdio koliko mu podrška znači. - Cijeli život su uz mene i to mi jako puno znači. Tata se najviše brine za moju sigurnost, ali bit će to sve OK. Prije osam godina smo prestali pričati o politici - izjavio je tada aktualni zagrebački gradonačelnik za Dnevnik Nove TV. Otkrio je i ključan savjet koji je dobio od roditelja, da stalno sluša ljude i ne okružuje se onima koji mu samo povlađuju.

Tomislav Tomašević oženio se na Sljemenu, a na medeni mjesec sa samozatajnom Ivom otišao je na neobičnu destinaciju
Otac Smiljan, inače bivši zaštitar i dragovoljac Domovinskog rata, nije krio ponos: - Jako sam ponosan na svog sina. Drago mi je da je u drugom mandatu jer je pokazao da je pošten i sposoban. Inače podržavam mlade i znam da će Zagreb ići naprijed. Sve je jasno kada pogledate sva gradilišta, Dinamov stadion, ja sam dinamovac, bazen Špansko, Paromlin, Dom sportova - poručio je stariji Tomašević.

FOTO Emotivne scene! Počelo okupljanje obožavatelja Halida Bešlića, od glazbenika će se oprostiti pjesmom
Prepoznajete li ovu popularnu pjevačicu iz našeg susjedstva? Slavi 65. rođendan, a ovako se mijenala kroz godine
